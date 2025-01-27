Когда будет День утверждения Государственного флага в 2025 году — факты

Украинский флаг на фоне Киева. Фото: CNN

Каждый украинец знает, что 28 января 1992 года Верховная Рада Украины официально утвердила сине-желтое флаг Государственным Флагом Украины. Мы рассказываем о малоизвестных, но очень интересных фактах, которые связаны с символом независимой Украины.

Новини.LIVE подробно рассказывает об интересных фактах касательно украинского флага.

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Малоизвестные факты о сине-желтом флаге

Факт 1 — цвета флага

Мало кто знает, но изначально наш флаг не был таких цветов и сменил сразу несколько оттенков прежде, чем стать таким, каким он есть сейчас. В 1918 году приняли Закон, в котором говорилось о флаге, где сверху был желтый цвет, а снизу — синий. Тогда эти оттенки символизировали:

Желтый цвет — Творец, Бог-Отец, Высшая Духовность

Синий цвет — все земное и свобода выбора

Однако, в период, когда правителем был Гетман Павел Скоропадский, флаг снова сменили на сине-желтый. А вот в 1992 году художница из Китая обращалась к первому президенту Украины Леониду Кравчуку с просьбой изменить порядок расположения цветов на знамени.

Она отмечала, что в "Книге перемен" гексаграмма "Пи", то есть, "небо над землей", символизирует бедствие и упадок в стране, а гексаграмма "Тай", то есть, "земля над небом", символизирует, наоборот, расцвет государства.

Государственный флаг Украины на фоне неба. Фото: Pinterest

Факт 2 — флаг в космосе

В 1997 году украинский космонавт Леонид Каденюк впервые развернул сине-желтый флаг на орбите Земли на борту шаттла "Колумбия", когда был в экспедиции. Во второй раз на околоземной орбите это сделал уже американский космонавт Рэндольф Брезник.

Факт 3 — государственный праздник

В 2004 году Леонид Кучма, который тогда был президентом Украины, объявил 23 августа Днем Государственного Флага Украины.

Факт 4 — флаг на вулкане

В 2016 году наше сине-желтое знамя взвилось на вершине самого высокого вулкана в Андах Охос-дель-Саладо, высота которого составляет почти семь тысяч метров. Тогда наш флаг там появился благодаря нескольким украинским альпинистам.

Украинский альпинист с флагом на вершине вулкана Охос-дель-Саладо в Андах. Фото: Ракурс

Факт 5 — отсутствие красного цвета

Наша страна стала одной из двух славянских стран, где на флаге нет красного оттенка.

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