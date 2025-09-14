Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаПсихологіяTravelПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Свята День танкових військ України — що відомо про свято

День танкових військ України — що відомо про свято

Ua ru
Дата публікації: 14 вересня 2025 07:35
В Україні відзначають День танкових військ — що відомо про свято
Українські танкісти. Фото ілюстративне: shutterstock.com

В Україні вже третій рік поспіль за новою датою відзначають День танкових військ. Його святкують 14 вересня.

Більше про історію свята — у матеріалі Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Що відомо про День танкових військ

В Україні День танкіста вперше відзначили у 1997 році. 29 серпня Леонід Кучма, який тоді був президентом України, підписав Указ № 922/97 "Про День танкіста".

"На підтримку ініціативи ветеранів танкових військ і танкобудівників України, враховуючи бойові заслуги танкістів у роки Другої світової війни, та з метою виховання воїнів-танкістів ЗСУ на кращих традиціях попередніх поколінь постановляю встановити свято — День танкістів, яке відзначати щороку у другу неділю вересня", — йшлося в документі.

9 вересня 2023 року Володимир Зеленський постановив відзначати День танкових військ у конкретну дату: 14 вересня. У відповідному Указі №574/2023 він зазначив, що впроваджує такі зміни, щоб започаткувати нові військові традиції. Цього дня вшановують мужність і героїзм, які виявляють воїни-танкісти в боротьбі за свободу, незалежність і територіальну цілісність України.

Нагадаємо, 7 вересня в Україні відзначали День воєнної розвідки. Бійців-розвідників привітав голова держави Володимир Зеленський. 

Також ми повідомляли, що в День воєнної розвідки головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський подякував розвідникам за щоденну роботу. Він наголосив, що саме завдяки розвідувальним даним Сили оборони завдають точних ударів по противнику.

свята армія танки військовослужбовці танкіст
Чекарьова Марія - редактор
Автор:
Чекарьова Марія
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації