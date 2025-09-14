В Україні відзначають День танкових військ — що відомо про свято

Українські танкісти. Фото ілюстративне: shutterstock.com

В Україні вже третій рік поспіль за новою датою відзначають День танкових військ. Його святкують 14 вересня.

Більше про історію свята — у матеріалі Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Що відомо про День танкових військ

В Україні День танкіста вперше відзначили у 1997 році. 29 серпня Леонід Кучма, який тоді був президентом України, підписав Указ № 922/97 "Про День танкіста".

"На підтримку ініціативи ветеранів танкових військ і танкобудівників України, враховуючи бойові заслуги танкістів у роки Другої світової війни, та з метою виховання воїнів-танкістів ЗСУ на кращих традиціях попередніх поколінь постановляю встановити свято — День танкістів, яке відзначати щороку у другу неділю вересня", — йшлося в документі.

9 вересня 2023 року Володимир Зеленський постановив відзначати День танкових військ у конкретну дату: 14 вересня. У відповідному Указі №574/2023 він зазначив, що впроваджує такі зміни, щоб започаткувати нові військові традиції. Цього дня вшановують мужність і героїзм, які виявляють воїни-танкісти в боротьбі за свободу, незалежність і територіальну цілісність України.

Нагадаємо, 7 вересня в Україні відзначали День воєнної розвідки. Бійців-розвідників привітав голова держави Володимир Зеленський.

Також ми повідомляли, що в День воєнної розвідки головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський подякував розвідникам за щоденну роботу. Він наголосив, що саме завдяки розвідувальним даним Сили оборони завдають точних ударів по противнику.