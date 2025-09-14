Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаПсихологияTravelПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Праздники День танковых войск Украины — что известно о празднике

День танковых войск Украины — что известно о празднике

Ua ru
Дата публикации 14 сентября 2025 07:35
В Украине отмечают День танковых войск — что известно о празднике
Украинские танкисты. Фото иллюстративное: shutterstock.com

В Украине уже третий год подряд в новую дату отмечают День танковых войск. Его празднуют 14 сентября.

Больше об истории праздника — в материале Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Что известно о Дне танковых войск

В Украине День танкиста впервые отметили в 1997 году. 29 августа Леонид Кучма, который тогда был президентом Украины, подписал Указ № 922/97 "О Дне танкиста".

"В поддержку инициативы ветеранов танковых войск и танкостроителей Украины, учитывая боевые заслуги танкистов в годы Второй мировой войны, и с целью воспитания воинов-танкистов ВСУ на лучших традициях предыдущих поколений постановляю установить праздник — День танкистов, который отмечать ежегодно во второе воскресенье сентября", — говорилось в документе.

9 сентября 2023 года Владимир Зеленский постановил отмечать День танковых войск в конкретную дату: 14 сентября. В соответствующем Указе №574/2023 он отметил, что внедряет такие изменения, чтобы начать новые военные традиции. В этот день чествуют мужество и героизм, которые проявляют воины-танкисты в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины.

Напомним, 7 сентября в Украине отмечали День военной разведки. Бойцов-разведчиков поздравил глава государства Владимир Зеленский.

Также мы сообщали, что в День военной разведки главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поблагодарил разведчиков за ежедневную работу. Он отметил, что именно благодаря разведывательным данным Силы обороны наносят точные удары по противнику.

праздники армия танки военнослужащие танкист
Чекарёва Мария - редактор
Автор:
Чекарёва Мария
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации