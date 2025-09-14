В Украине отмечают День танковых войск — что известно о празднике

Украинские танкисты. Фото иллюстративное: shutterstock.com

В Украине уже третий год подряд в новую дату отмечают День танковых войск. Его празднуют 14 сентября.

Больше об истории праздника — в материале Новини.LIVE.

Что известно о Дне танковых войск

В Украине День танкиста впервые отметили в 1997 году. 29 августа Леонид Кучма, который тогда был президентом Украины, подписал Указ № 922/97 "О Дне танкиста".

"В поддержку инициативы ветеранов танковых войск и танкостроителей Украины, учитывая боевые заслуги танкистов в годы Второй мировой войны, и с целью воспитания воинов-танкистов ВСУ на лучших традициях предыдущих поколений постановляю установить праздник — День танкистов, который отмечать ежегодно во второе воскресенье сентября", — говорилось в документе.

9 сентября 2023 года Владимир Зеленский постановил отмечать День танковых войск в конкретную дату: 14 сентября. В соответствующем Указе №574/2023 он отметил, что внедряет такие изменения, чтобы начать новые военные традиции. В этот день чествуют мужество и героизм, которые проявляют воины-танкисты в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины.

