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Головна Свята День Ольги 2026: найніжніші привітання з іменинами та теплі листівки

День Ольги 2026: найніжніші привітання з іменинами та теплі листівки

11 липня 2026 05:04
Вірянка у церкві, ікона святої княгині Ольги. Колаж: Новини.LIVE
Ілона Мазур
Редактор

Православні віряни в Україні 11 липня зустрічають велике свято — День пам'яті святої рівноапостольної княгині Ольги. У цю дату заведено вітати з іменинами усіх дівчат та жінок, які мають прекрасне ім'я Ольга.

Новини.LIVE ділиться теплими листівками та щирими привітаннями до свята.

З Днем ангела Ольги 2026: красиві вірші українською мовою

Вдалих результатів хай доля дарує,
Кожен твій день ясне сонце малює,
Ангел несе тобі щасливу долю,
А ми привітаємо тебе, мила Олю!

***

Ольга, день сьогодні твій,
Радість буде хай з тобою!
Сліз ніколи ти не лий,
Будь захищена святою —
Хай княгиня береже,
Сповнить мрії всі прекрасні,
Всі хвороби прожене,
Принесе кохання й щастя!

***

В прекрасний день княгині Ольги
Бажаю щастя і чудес!
Бо бути Ольгою — це гордість,
Ваш Ангел посланий з небес!
Хай він охороняє душу
Від бід і гіркоти утрат!
І сльози смутку хай підсушить,
Любов і щастя хай іскрять!

***

Нехай життя, мов пісня,
Лине у любові,
Щасливі дні,
Нехай дарує доля,
Хай ангел-хоронитель дасть,
Наснагу й сильну волю,
З Днем Ангела вітаєм
Нині щиро Олю!

***

В день ангела для тебе, Олю,
Хай щиро посміхнеться світ навколо,
І по безкрайньому життєвім полі,
Розстелить квітами стежину доля!
Нехай, що добре є в житті, ніколи не минає,
А все найкраще ще попереду чекає,
Усе, чого собі бажаєш, теж тобі бажаю,
І ще, і ще, і ще раз з Днем ангела вітаю!

***

Ніжність небес нехай ангел дарує,
Пензлем чарівним хай в серці малює,
Світлі надії, мрії прекрасні,
Щире кохання, радість і щастя!

***

Нехай життя, мов пісня,
Лине у любові,
Щасливі дні,
Нехай дарує доля,
Хай янгол-охоронець дасть,
Наснагу й сильну волю,
З днем ангела вітаємо нині щиро, Олю!

Найніжніші привітання з іменинами Ольги у прозі

Оленько, щиро вітаю тебе з іменинами! Нехай ти, мов сонячний промінчик, даруєш тепло навіть у похмурі дні, а доля щедро винагороджує тебе щастям, успіхами й здійсненням усіх мрій.

***

Вітаю з Днем ангела, Ольго! Нехай Господь оберігає тебе, дарує міцне здоров'я, душевний спокій і благословення. 

***

Бажаю, щоб кожен день приносив радість, серце було сповнене любові, а очі світилися від щастя та натхнення. Вітаю з Днем ангела!

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Олю, нехай життя щодня радує тебе приємними сюрпризами, яскравими подіями та незабутніми митями. З іменинами!

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Оленько, від усього серця вітаю тебе зі святом! Нехай кожен день буде наповнений щасливими митями, теплими обіймами, приємними зустрічами та щирими усмішками.

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Щиро вітаємо тебе з іменинами! Дорога Олю, нехай у твоєму житті завжди буде місце для радості, любові та приємних несподіванок.

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Люба Олю, вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю мирного неба, сонячних днів, удачі на життєвому шляху та натхнення для нових звершень.

Привітання з Днем ангела Ольги 2026 у листівках

Листівки з Днем ангела Ольги 2026. Колаж: Новини.LIVE
Листівки з Днем ангела Ольги 2026. Колаж: Новини.LIVE
Листівки з Днем ангела Ольги 2026. Колаж: Новини.LIVE
Листівки з Днем ангела Ольги 2026. Колаж: Новини.LIVE

Раніше ми розповідали, коли святкуємо День пам'яті святого Володимира та чому ця дата важлива для українців.

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