День Ольги 2026: найніжніші привітання з іменинами та теплі листівки
Православні віряни в Україні 11 липня зустрічають велике свято — День пам'яті святої рівноапостольної княгині Ольги. У цю дату заведено вітати з іменинами усіх дівчат та жінок, які мають прекрасне ім'я Ольга.
Новини.LIVE ділиться теплими листівками та щирими привітаннями до свята.
З Днем ангела Ольги 2026: красиві вірші українською мовою
Вдалих результатів хай доля дарує,
Кожен твій день ясне сонце малює,
Ангел несе тобі щасливу долю,
А ми привітаємо тебе, мила Олю!
***
Ольга, день сьогодні твій,
Радість буде хай з тобою!
Сліз ніколи ти не лий,
Будь захищена святою —
Хай княгиня береже,
Сповнить мрії всі прекрасні,
Всі хвороби прожене,
Принесе кохання й щастя!
***
В прекрасний день княгині Ольги
Бажаю щастя і чудес!
Бо бути Ольгою — це гордість,
Ваш Ангел посланий з небес!
Хай він охороняє душу
Від бід і гіркоти утрат!
І сльози смутку хай підсушить,
Любов і щастя хай іскрять!
***
Нехай життя, мов пісня,
Лине у любові,
Щасливі дні,
Нехай дарує доля,
Хай ангел-хоронитель дасть,
Наснагу й сильну волю,
З Днем Ангела вітаєм
Нині щиро Олю!
***
В день ангела для тебе, Олю,
Хай щиро посміхнеться світ навколо,
І по безкрайньому життєвім полі,
Розстелить квітами стежину доля!
Нехай, що добре є в житті, ніколи не минає,
А все найкраще ще попереду чекає,
Усе, чого собі бажаєш, теж тобі бажаю,
І ще, і ще, і ще раз з Днем ангела вітаю!
***
Ніжність небес нехай ангел дарує,
Пензлем чарівним хай в серці малює,
Світлі надії, мрії прекрасні,
Щире кохання, радість і щастя!
***
Нехай життя, мов пісня,
Лине у любові,
Щасливі дні,
Нехай дарує доля,
Хай янгол-охоронець дасть,
Наснагу й сильну волю,
З днем ангела вітаємо нині щиро, Олю!
Найніжніші привітання з іменинами Ольги у прозі
Оленько, щиро вітаю тебе з іменинами! Нехай ти, мов сонячний промінчик, даруєш тепло навіть у похмурі дні, а доля щедро винагороджує тебе щастям, успіхами й здійсненням усіх мрій.
***
Вітаю з Днем ангела, Ольго! Нехай Господь оберігає тебе, дарує міцне здоров'я, душевний спокій і благословення.
***
Бажаю, щоб кожен день приносив радість, серце було сповнене любові, а очі світилися від щастя та натхнення. Вітаю з Днем ангела!
***
Олю, нехай життя щодня радує тебе приємними сюрпризами, яскравими подіями та незабутніми митями. З іменинами!
***
Оленько, від усього серця вітаю тебе зі святом! Нехай кожен день буде наповнений щасливими митями, теплими обіймами, приємними зустрічами та щирими усмішками.
***
Щиро вітаємо тебе з іменинами! Дорога Олю, нехай у твоєму житті завжди буде місце для радості, любові та приємних несподіванок.
***
Люба Олю, вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю мирного неба, сонячних днів, удачі на життєвому шляху та натхнення для нових звершень.
Привітання з Днем ангела Ольги 2026 у листівках
Раніше ми розповідали, коли святкуємо День пам'яті святого Володимира та чому ця дата важлива для українців.
Також ділимося православним календарем свят на липень 2026, який підкаже головні релігійні дати.
Читайте Новини.live!