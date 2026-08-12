День молоді 2026: як красиво та яскраво привітати зі святом
День молоді — чудова нагода підтримати тих, хто мріє, ризикує, шукає себе та будує майбутнє України. 12 серпня варто сказати молодим людям теплі слова, побажати миру, сміливості, і здійснення найзаповітніших мрій.
Новини.LIVE підготував красиві привітання з Днем молоді 2026 у прозі, віршах та яскравих листівках.
Привітання з Днем молоді 2026 у віршах українською мовою
Хай в душі цвіте весна,
Та небо буде ясним,
І щоб життя твоє було,
Щасливим та прекрасним,
А в серці твоїм хай завжди,
Горить вогонь кохання,
І хай у цей святковий день,
Здійсняться всі бажання!
З Днем молоді!
***
Вас в День молоді вітаю,
Побажаю драйву,
Буде місце хай в житті
Радості та сяйву.
Скільки б років вам не було,
Хай палає вогник,
Молодість — це стан душі,
Рятівний ваш човник.
***
Усіх, хто душею молодий, вітаю зі святом,
А таких в Україні — не перерахувати!
Усі, кому до тридцяти, сьогодні святкуйте,
Гуляйте, веселіться, грошей не шкодуйте.
І кому під п'ятдесят, теж не відставайте,
Друга молодість цвіте — її користайте.
Бажаю сьогодні всім гарно святкувати,
За майбутнє України келихи підняти!
***
У день молодих і вельми енергійних
Бажаю я щиро, не іронічно:
Якщо здоров'я — то міцного вічно,
Якщо можливостей — то безмежних,
Якщо успіхів — у роботі й особистих,
Якщо ідей — то лише тільки пристойних,
Якщо порад — то тільки доречних,
Якщо компаній — то добрих і чесних.
***
Хай доля іскриться, цвіте і не в'яне,
Хай рветься в політ, мов крило журавля,
До нових вершин, до мрії, до щастя,
Хай душу наповнять нові відчуття!
З Днем молоді!
***
Дружби міцної,
Хоча й не простої.
Для серця кохання,
Палкого зізнання.
В день молоді щиро,
Тебе привітаю.
Бути до ста літ,
В душі юним бажаю.
Красиві та креативні привітання з Днем молоді у прозі
З Днем молоді! Нехай юність завжди асоціюється зі сміливістю, силою та бажанням змінювати світ на краще. Бажаю не втрачати віри у себе та майбутнє, а попереду нехай чекають мир, свобода і щасливе життя.
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З Днем молоді! Бажаю більше приводів сміятися від душі, ловити яскраві миті та не втрачати жаги до нового.
***
Вітаю з Днем молоді! Ви — енергія, характер і майбутнє України. Нехай жодні випробування не забирають бажання мріяти, розвиватися та впевнено рухатися вперед.
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З Днем молоді! Бажаю навіть у непрості моменти знаходити сили будувати плани, відкривати нові можливості та не відкладати свої мрії на потім.
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Щиро вітаю з Днем молоді! Нехай бажання здійснюються, хороших новин стає дедалі більше, а кожен новий день дарує хоча б одну причину для усмішки.
Листівки з Днем молоді 12 серпня 2026
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