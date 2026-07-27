День медика 27 липня 2026: красиві листівки і побажання тим, хто рятує життя
В Україні своє професійне свято відзначають працівники сфери охорони здоров'я. У День медичного працівника 27 липня ми маємо подякувати усім санітарам, медсестрам, лікарям, хірургам, які оберігають наше здоров'я та рятують життя.
Новини.LIVE ділиться красивими привітаннями з професійним святом у віршах, прозі та листівках.
День медика 27 липня 2026 — красиві вірші українською мовою
З Днем медика я Вас вітаю,
Здоров'я, щастя побажаю,
Хай Вам завжди у всім щастить,
І радісною буде кожна мить,
Щоб мир й достаток панували,
Незгоди — хату оминали!
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Вітаю з професійним святом
І зичу медпрацівникам
Здоров’я, миру, сил багато.
Хай доля щастя дарує вам!
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Заслужена пошана і повага
Для медиків у ці липневі дні!
Шепоче літо про добро й увагу
Що дарували медики мені.
Це ваша скромність й незамінний хист
Життя людські рятують щохвилини.
Бо ж треба врівноважить тиск:
Серця до вас сполохані все линуть.
Хай буде вам терпіння у стократ,
Щоб руки ваші не зазнали втоми.
Щоб панував і спокій й тихий лад,
Коли ви повертаєтесь додому!
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З Днем медика вітання
Прийміть сьогодні щирі.
Бажаю Вам здоров'я
Й щоденно жити в мирі.
Оцінені щоб були
Ваші труди щомиті.
Щоби шляхи до щастя
Були для вас відкриті.
Щирі привітання з Днем медичного працівника у позі
Щиро вітаю вас із Днем медичного працівника! Бажаю невичерпної енергії, професійних успіхів і щасливих митей у житті.
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Зі святом усіх медиків! Бажаю міцного здоров'я вам і вашим близьким, миру та безлічі приводів для радості.
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Вітаю з Днем медичного працівника! Нехай у вашому домі завжди панують затишок, мир і гармонія, а рідні тішать здоров'ям і щирими усмішками.
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Щиро дякую вам за благородну справу, якій ви присвятили своє життя. Бажаю, щоб кожен день приносив добрі новини, радість і душевне тепло. З Днем медика!
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Від щирого серця вітаю з Днем медичного працівника! Нехай улюблена професія приносить не лише відповідальність, а й справжнє задоволення. Бажаю щирої поваги від пацієнтів, підтримки колег, професійного розвитку та багато щасливих подій у житті.
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Щиро вітаю з Днем медика! Нехай любов до обраної професії ніколи не згасає. Бажаю сил, натхнення, оптимізму та нових професійних досягнень.
Привітання з Днем медичного працівника 2026 у листівках
Ділимося також з вами календарем свят та вихідних на серпень 2026 року, який допоможе не пропустити головні державні дати, професійні свята та міжнародні події.
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