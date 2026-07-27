День медика 27 липня 2026: красиві листівки і побажання тим, хто рятує життя

Українські цивільні та військові медики. Колаж: Новини.LIVE

Ілона Мазур Редактор

В Україні своє професійне свято відзначають працівники сфери охорони здоров'я. У День медичного працівника 27 липня ми маємо подякувати усім санітарам, медсестрам, лікарям, хірургам, які оберігають наше здоров'я та рятують життя.

Новини.LIVE ділиться красивими привітаннями з професійним святом у віршах, прозі та листівках.

День медика 27 липня 2026 — красиві вірші українською мовою

З Днем медика я Вас вітаю,

Здоров'я, щастя побажаю,

Хай Вам завжди у всім щастить,

І радісною буде кожна мить,

Щоб мир й достаток панували,

Незгоди — хату оминали!

***

Вітаю з професійним святом

І зичу медпрацівникам

Здоров’я, миру, сил багато.

Хай доля щастя дарує вам!

***

Заслужена пошана і повага

Для медиків у ці липневі дні!

Шепоче літо про добро й увагу

Що дарували медики мені.

Це ваша скромність й незамінний хист

Життя людські рятують щохвилини.

Бо ж треба врівноважить тиск:

Серця до вас сполохані все линуть.

Хай буде вам терпіння у стократ,

Щоб руки ваші не зазнали втоми.

Щоб панував і спокій й тихий лад,

Коли ви повертаєтесь додому!

***

З Днем медика вітання

Прийміть сьогодні щирі.

Бажаю Вам здоров'я

Й щоденно жити в мирі.

Оцінені щоб були

Ваші труди щомиті.

Щоби шляхи до щастя

Були для вас відкриті.

Щирі привітання з Днем медичного працівника у позі

Щиро вітаю вас із Днем медичного працівника! Бажаю невичерпної енергії, професійних успіхів і щасливих митей у житті.

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Зі святом усіх медиків! Бажаю міцного здоров'я вам і вашим близьким, миру та безлічі приводів для радості.

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Вітаю з Днем медичного працівника! Нехай у вашому домі завжди панують затишок, мир і гармонія, а рідні тішать здоров'ям і щирими усмішками.

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Щиро дякую вам за благородну справу, якій ви присвятили своє життя. Бажаю, щоб кожен день приносив добрі новини, радість і душевне тепло. З Днем медика!

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Від щирого серця вітаю з Днем медичного працівника! Нехай улюблена професія приносить не лише відповідальність, а й справжнє задоволення. Бажаю щирої поваги від пацієнтів, підтримки колег, професійного розвитку та багато щасливих подій у житті.

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Щиро вітаю з Днем медика! Нехай любов до обраної професії ніколи не згасає. Бажаю сил, натхнення, оптимізму та нових професійних досягнень.

Привітання з Днем медичного працівника 2026 у листівках

Листівки з Днем медичного працівника. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з Днем медичного працівника. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з Днем медичного працівника. Колаж: Новини.LIVE

Ділимося також з вами календарем свят та вихідних на серпень 2026 року, який допоможе не пропустити головні державні дати, професійні свята та міжнародні події.