З Днем Конституції України 2026: привітання у прозі та яскравих листівках

Українці святкують День Конституції України. Колаж: Новини.LIVE

Традиційно 28 червня українці відзначають велике державне свято — День Конституції України. Ця святкова дата нагадує нам про важливість дотримання конституційних норм і цінностей. Сьогодні заведено вітати один одного щирими словами, бажати миру та добробуту.

Новини.LIVE ділиться найкращими привітаннями з Днем Конституції для рідних та друзів-патріотів.

Привітання з Днем Конституції України у віршах та прозі

На центральній площі міста, де цвіте акація,

Конституцію держави оголосила нація,

Запорізький гетьман Орлик для свого народу,

Постарався, щоб жили по свому закону.

Не одні ще покоління старались, боролись,

Та про вільну Україну мріяли й молились.

Щоби ми у своїй країні могли вільно жити,

Довелось нашим героям свою кров пролити.

На центральній площі міста, де цвіте акація,

Українську Конституцію знов святкує нація,

Нація нова і вільна, вільна у своїм краю,

Любіть свою Україну! Зі святом вас вітаю!

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Вітаю з Днем Конституції України! Нехай у нашій країні буде лад, а на душі — спокій і радість.

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Всіх громадян з днем Конституції вітаємо,

Мирного і щасливого життя бажаємо,

Хай завжди процвітає країна,

Нехай у достатку живе кожна родина.

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З Днем Конституції України! Бажаю бути прикладом гідного громадянина України. Світлих ідей, прекрасного життя, повноцінної реалізації та барвистих подій.

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З головним святом країни вітаємо,

Мирного неба над головою бажаємо,

Нехай у кожному домі панує щастя і любов,

Нехай Україна процвітає знову і знов!

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Вітаю з Днем Конституції України. Бажаю миру, щастя та великих можливостей для досягнення успіху, для втілення мрій.

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Сьогодні свято на моїй землі,

За яке боролись і за яке вмирали,

Діди та прадіди твої й мої, і про яке

Поети мріяли й крадькома писали.

Сьогодні свято на моїй Вкраїні,

І ми про нього можемо сказати вільно,

Свобода слова і права людини — наш закон,

З чим вітаю вас, шановні, щиро!

З Днем Конституції!

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З Днем Конституції вітаю,

Усім здоров’я я бажаю!

Нехай обов’язки свої

Завжди виконують усі.

Ну і нехай наша держава

Дотримується завжди права,

Щоб пересічні наші українці

Жили щасливо — в столиці та глибинці!

***

У цей святковий день бажаю усім серцем любити свою країну та усіма силами робити своє життя прекрасним. З Днем Конституції України!

Красиві листівки-привітання до Дня Конституції України 2026

Листівки з Днем Конституції України. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з Днем Конституції України. Колаж: Новини.LIVE

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