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День хрещення Київської Русі-України 2026: красиві привітання та листівки

15 липня 2026 06:01
Святкування Дня хрещення Київської Русі-України. Колаж: Новини.LIVE
Ілона Мазур
Редактор

Українці відзначають велике свято, яке одночасно є державним та церковним — День хрещення Київської Русі-України. Щорічно воно припадає на 15 липня. У 2026 році відзначається 1038-річчя хрещення Русі. Це чудова нагода привітати рідних та знайомих з цією славетною датою.

Новини.LIVE підготував красиві привітання з Днем хрещення Київської Русі-України у листівках, прозі та віршах.

Привітання зі святом у прозі, віршах та листівках

Щиро вітаю з Днем Хрещення Київської Русі-України! Нехай святий рівноапостольний князь Володимир Великий завжди заступається за наш народ, дарує духовну силу, єдність і надію.

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З Днем хрещення Русі-України вітаємо,
Життя довге та щасливе бажаємо,
Нехай все, про що мріяли, збувається,
Нехай всі образи назавжди забуваються.

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Бажаю миру в серці, злагоди в родині та якнайшвидшого миру на українській землі. З Днем Хрещення Київської Русі-України!

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Листівка з Днем хрещення Київської Русі-України. Колаж: Новини.LIVE

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Вітаю від душі
З Днем хрещення Русі!
В день, світлий і святий,
Від щирого серця радій.
Від зла розум очищай,
Біль та сльози оминай!

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З Днем Хрещення Київської Русі-України! Нехай це величне свято наповнить серце світлом, надихне на добрі вчинки, зміцнить віру та подарує впевненість у завтрашньому дні.

***

Пройшло відтоді немало років,
Як раптом сталося щастя.
Володимир-князь на радість усім
Приніс нам християнство!
І з Днем хрещення Русі
Всіх вас я вітаю.
Лише за законами божими вам
Жити від душі бажаю!
Нехай негаразди обійдуть
Вогнище ваше стороною,
Щоб запанував в ньому навіки
Світ щастя і спокою.

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Листівка з Днем хрещення Київської Русі-України. Колаж: Новини.LIVE

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З Днем Хрещення Київської Русі-України! Бажаю, щоб ваше життя було сповнене добрих справ, мудрих рішень і щирих намірів.

Сьогодні українці відзначають також День Української Державності та День вшанування пам'яті рівноапостольного князя Володимира Великого, тому ділимося з Вами привітаннями з Днем ангела Володимира, а також привітаннями з Днем Української Державності.