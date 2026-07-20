День Іллі 2026: три речі, які категорично не можна робити у свято
Православні віряни в Україні вшановують пам'ять святого пророка Іллі — одного з найвеличніших пророків Старого Завіту. З 20 липня пов'язано багато прикмет, обрядів і заборон, які передавалися з покоління в покоління.
Новини.LIVE розповідає, які прикмети існують у велике церковне та що категорично не можна робити.
Три головні заборони у День пророка Іллі
День пророка Іллі — одне з головних свят у церковному та народному календарі. З цим святом пов'язано чимало традицій, вірувань та заборон.
Найсуворішими залишаються три заборони:
1. Не можна сваритися та ображати інших
У День пророка Іллі потрібно берегти мир. За церковною традицією, день варто присвятити молитві, добрим справам і внутрішньому очищенню. Варто відмовитися від лайки, пліток, заздрості, наклепів, злості, помсти та образ. В народні ж вірили, що 20 липня будь-який конфлікт може надовго зіпсувати стосунки.
2. Не можна купатися у відкритих водоймах
Це, мабуть, найвідоміша народна прикмета, пов'язана з Днем Іллі. Наші предки вірили, що після свята вода стає значно холоднішою, а купальний сезон добігає кінця. Говорили, що пророк Ілля "охолоджує воду", тому купання в річках, озерах чи ставках може принести неприємності та хвороби.
Важливо: хоч традиція міцно закріпилася в українській культурі, церква не встановлює такої заборони.
3. Не можна працювати на землі
Вважалося, що цього дня земля має відпочити, а тому не варто працювати на городі чи в полі. Наші пращури також намагалися не виконувати важку домашню роботу, не прати, не шити, не в'язати й не рубати дерева. За народними віруваннями, порушення цих звичаїв могло накликати невдачі або негоду. Казали: "Ілля грозу нашле".
Яких справ ще радили уникати 20 липня
Окрім трьох головних заборон, існували й інші перестороги. У День Іллі не радили:
- давати або брати гроші в борг, щоб не втратити достаток;
- скупитися;
- відмовляти у допомозі;
- ображати тварин;
- полювати чи ловити рибу, щоб не розгнівати святого.
Народні прикмети на День Іллі
Свято вважали символічною межею між двома порами року. У народі казали: "До Іллі — літо, після Іллі — осінь". 20 липня наші предки стежили за погодою, вірили, що можна передбачити, якою буде осінь і майбутній урожай.
Найпоширеніші прикмети дня:
- Якщо день видався спекотним, осінь буде сухою.
- Відсутність дощу 20 липня віщує ще приблизно шість тижнів сухої погоди.
- Грім без опадів вважали ознакою того, що найближчим часом дощів не буде.
- Велика кількість комарів обіцяє ясний і сонячний день..
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