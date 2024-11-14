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Чотирьом знакам Зодіаку останній супермісяць року подарує успіх

14 листопада 2024 11:22
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор
Яким знакам Зодіаку останній супермісяць 2024 року принесе успіх — прогноз астрологів
Повня у листопаді 2024 року. Колаж: Новини.LIVE
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор

Середина листопада 2024 року ознаменується Повним Місяцем, відомим як Бобровий. Ця повня стане особливою, адже це буде останній супермісяць року, коли супутник Землі підходить найближче до нашої планети.

Що відомо про цей останній супермісяць року та яким знакам Зодіаку він принесе успіх, дізнавайтесь далі у нашому точному астрологічному прогнозі.

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Що таке Бобровий Місяць

Бобровий Місяць отримав свою назву від давніх індіанських племен, які називали повні залежно від природних явищ. У листопаді бобри активно готуються до зими, звідси й назва.

Інші народи також мають свої назви для листопадової повні:

  • Морозний Місяць;
  • Білий Місяць — китайці;
  • Темний Місяць — кельти;
  • Сніжний Місяць — віккани;
  • Кукурудзяний або Квітковий — Південна півкуля. 

 

Що таке Бобровий Місяць
Великий Місяць над лісом. Фото: shutterstock.com

Коли спостерігати Повний Місяць у листопаді 2024

Повний Місяць у листопаді настане в ніч з 15 на 16 число. А побачити його у небі можна буде вже 15 листопада о 23:29 за київським часом. У цей період наш супутник буде на 7% більшим і на 16% яскравішим, ніж зазвичай.

Повня у Тельці у листопаді 2024 — що кажуть астрологи

Листопадова повня відбудеться в знаку Тельця, який символізує матеріальну стабільність, комфорт і насолоду. За астрологічними прогнозами, Повний Місяць у цьому знаку підвищує увагу до питань фінансів, добробуту та фізичного комфорту. Однак, через аспект із планетою Уран, який відомий своєю непередбачуваністю, цього дня можливі зміни та несподівані події.

 

Яким знакам повня у листопаді 2024 обіцяє успіх
Вплив повні на знаки Зодіаку. Фото: google.com

Яким знакам повня у листопаді 2024 обіцяє успіх

Повний Місяць у Тельці — це чудова можливість подивитися на своє життя з іншої сторони, позбутися старих шаблонів та звільнити місце для нового.

Якщо ви вже почали працювати над звільненням від зайвого в житті, то 15-16 листопада можуть принести перші результати.

Найбільше вплив Повного Місяця відчують:

  1. Тельці
  2. Водолії
  3. Скорпіони
  4. Козероги

Астрологи припускають, що саме ці знаки можуть досягти успіхів у професійній сфері, а також зміцнити своє фінансове становище.

 

Що не можна робити у повний Місяць
Повний Місяць над деревами. Фото: depositphotos.com

Раніше ми розповідали, які знаки Зодіаку будуть особливо щасливими 2025 року.

Також ми писали, у яких знаків Зодіаку радикально зміниться життя 2025 року.

гороскоп повний місяць прогнози Астрологія успіх знаки Зодіаку

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