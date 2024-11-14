Каким знакам Зодиака последняя суперлуна 2024 года принесет успех — прогноз астрологов

Полнолуние в ноябре 2024 года. Коллаж: Новини.LIVE

Середина ноября 2024 года ознаменуется Полной Луной, известной как Бобровая. Это полнолуние станет особенным, ведь это будет последняя суперлуна года, когда спутник Земли подходит ближе всего к нашей планете.

Что известно об этой последней суперлуне года и каким знакам Зодиака она принесет успех, узнайте далее в нашем точном астрологическом прогнозе.

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Что такое Бобровая Луна

Бобровая Луна получила свое название от древних индейских племен, которые называли полнолуние в зависимости от природных явлений. В ноябре бобры активно готовятся к зиме, отсюда и название.

Другие народы также имеют свои названия для ноябрьского полнолуния:

Морозная Луна;

Белая Луна — китайцы;

Темная Луна — кельты;

Снежная Луна — викканы;

Кукурузная или Цветочная — Южное полушарие.

Большая Луна над лесом. Фото: shutterstock.com

Когда наблюдать Полную Луну в ноябре 2024

Полная Луна в ноябре наступит в ночь с 15 на 16 число. А увидеть ее в небе можно будет уже 15 ноября в 23.29 по киевскому времени. В этот период наш спутник будет на 7% больше и на 16% ярче обычного.

Полнолуние в Тельце в ноябре 2024 — что говорят астрологи

Ноябрьское полнолуние состоится в знаке Тельца, символизирующего материальную стабильность, комфорт и наслаждение. По астрологическим прогнозам, Полная Луна в этом знаке повышает внимание к вопросам финансов, благосостояния и физического комфорта. Однако из-за аспекта планеты Уран, который известен своей непредсказуемостью, в этот день возможны изменения и неожиданные события.

Воздействие полнолуния на знаки Зодиака. Фото: google.com

Каким знакам полнолуние в ноябре 2024 года обещает успех

Полная Луна в Тельце — это прекрасная возможность посмотреть на свою жизнь с другой стороны, избавиться от старых шаблонов и освободить место для нового.

Если вы уже начали работать над избавлением от лишнего в жизни, то 15-16 ноября могут принести первые результаты.

Наибольшее влияние Полной Луны ощутят:

Тельцы Водолеи Скорпионы Козероги

Астрологи предполагают, что именно эти знаки могут добиться успехов в профессиональной сфере, а также укрепить свое финансовое положение.

Полная Луна над деревьями. Фото: depositphotos.com

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