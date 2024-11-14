Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Праздники arrow Четырем знакам Зодиака последняя суперлуна года подарит успех arrow

Четырем знакам Зодиака последняя суперлуна года подарит успех

14 ноября 2024 11:22
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор
Каким знакам Зодиака последняя суперлуна 2024 года принесет успех — прогноз астрологов
Полнолуние в ноябре 2024 года. Коллаж: Новини.LIVE
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор

Середина ноября 2024 года ознаменуется Полной Луной, известной как Бобровая. Это полнолуние станет особенным, ведь это будет последняя суперлуна года, когда спутник Земли подходит ближе всего к нашей планете.

Что известно об этой последней суперлуне года и каким знакам Зодиака она принесет успех, узнайте далее в нашем точном астрологическом прогнозе.

Читайте также:

Что такое Бобровая Луна

Бобровая Луна получила свое название от древних индейских племен, которые называли полнолуние в зависимости от природных явлений. В ноябре бобры активно готовятся к зиме, отсюда и название.

Другие народы также имеют свои названия для ноябрьского полнолуния:

  • Морозная Луна;
  • Белая Луна — китайцы;
  • Темная Луна — кельты;
  • Снежная Луна — викканы;
  • Кукурузная или Цветочная — Южное полушарие.

 

Что такое Бобровая Луна
Большая Луна над лесом. Фото: shutterstock.com

Когда наблюдать Полную Луну в ноябре 2024

Полная Луна в ноябре наступит в ночь с 15 на 16 число. А увидеть ее в небе можно будет уже 15 ноября в 23.29 по киевскому времени. В этот период наш спутник будет на 7% больше и на 16% ярче обычного.

Полнолуние в Тельце в ноябре 2024 — что говорят астрологи

Ноябрьское полнолуние состоится в знаке Тельца, символизирующего материальную стабильность, комфорт и наслаждение. По астрологическим прогнозам, Полная Луна в этом знаке повышает внимание к вопросам финансов, благосостояния и физического комфорта. Однако из-за аспекта планеты Уран, который известен своей непредсказуемостью, в этот день возможны изменения и неожиданные события.

 

Каким знакам полнолуние в ноябре 2024 года обещает успех
Воздействие полнолуния на знаки Зодиака. Фото: google.com

Каким знакам полнолуние в ноябре 2024 года обещает успех

Полная Луна в Тельце — это прекрасная возможность посмотреть на свою жизнь с другой стороны, избавиться от старых шаблонов и освободить место для нового.

Если вы уже начали работать над избавлением от лишнего в жизни, то 15-16 ноября могут принести первые результаты.

Наибольшее влияние Полной Луны ощутят:

  1. Тельцы
  2. Водолеи
  3. Скорпионы
  4. Козероги

Астрологи предполагают, что именно эти знаки могут добиться успехов в профессиональной сфере, а также укрепить свое финансовое положение.

 

Что нельзя делать в полную Луну
Полная Луна над деревьями. Фото: depositphotos.com

Ранее мы рассказывали, какие знаки Зодиака будут особенно счастливы в 2025 году.

Также мы писали, у каких знаков Зодиака радикально изменится жизнь в 2025 году.

гороскоп полнолуние прогнозы Астрология успех знаки Зодиака

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

11:45 Количество нарушителей границы уменьшается, —Демченко

11:29 Расчленил и выбросил в мусор — в Одессе вынесли приговор убийце

Text

11:25 Мазурашу заявил, что не видит признаков подготовки к выборам

11:16 Пограничники испепелили российскую БМП на Харьковщине — видео

Text

11:08 Захарова опровергла информацию о запрете на выезд спортсменам

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

11:00 Помощь для украинцев — как получить выплаты от ЮНИСЕФ

10:57 Командование флота РФ сбегает из Крыма — причина

10:53 США открыли в Польше базу ПВО для защиты стран НАТО

10:52 РФ не закрепилась в Купянске, уничтожено десант

10:51 Сибига обсудил с Блинкеном разрешение на удары по РФ — результат

11:45 Количество нарушителей границы уменьшается, —Демченко

11:29 Расчленил и выбросил в мусор — в Одессе вынесли приговор убийце

11:16 Пограничники испепелили российскую БМП на Харьковщине — видео

11:00 Помощь для украинцев — как получить выплаты от ЮНИСЕФ

10:57 Командование флота РФ сбегает из Крыма — причина

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

10:53 США открыли в Польше базу ПВО для защиты стран НАТО

10:52 РФ не закрепилась в Купянске, уничтожено десант

10:51 Сибига обсудил с Блинкеном разрешение на удары по РФ — результат

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

10:30 Высшее образование слишком дешевое — к чему готовиться студентам

06:03 Цены на недвижимость в ноябре — какая стоимость аренды в Киеве

13 ноября 2024

06:40 Цены на медь в ноябре — стоимость цветных металлов в Украине

06:04 Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

12 ноября 2024

14:18 Больше, чем у депутатов — минимальная пенсия для одесситов

06:40 Цены на чермет в ноябре — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине высокие цены на подсолнечник — стоимость зерна в ноябре

Эксклюзив

00:28 Фейки о мобилизации — одесский юрист рассказал о наказаниях

11 ноября 2024

23:23 Сможет ли Трамп закончить войну — что говорят в Одессе

06:27 Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

05:43 Шинный завод и элитный отель — самые дорогие объявления на OLX

Text

11:25 Мазурашу заявил, что не видит признаков подготовки к выборам

Text

11:08 Захарова опровергла информацию о запрете на выезд спортсменам

Text

10:38 В Минспорте отреагировали на заявление Верняева о коррупции

Text

08:00 Умеров сделал заявление о сроках мобилизации — эфир Ранок.LIVE

13 ноября 2024
Text

23:59 Нардеп заявила, что вместо ТЦК можно создать бригады

Text

23:29 Победа Трампа на выборах – что пишут французские СМИ

Text

21:22 Нардеп предположила, когда в Украине могут состояться выборы

Text

18:07 Подготовка мобилизованных и заявление Блинкена — эфир Вечір.LIVE

Text

16:12 Геращенко сказала, почему не стоит говорить о выборах, пока война

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

Text

14:56 Стало известно, сколько военных прошли обучение за границей

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

4 ноября 2024

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд

06:01 Пенсионеры получат 1 тыс. грн доплаты — кто в списке

4 ноября 2024

06:05Тысяча вам не придет — что не так с Национальным кэшбеком