Скільки шлюбів у вас буде за життя — секрет зашифрований у даті народження

Щаслива наречена дивиться на коханого. Фото: freepik.com

На жаль, ми не можемо знати своє майбутнє. Але, напевно, кожен з нас мріє про щире кохання, одне і на все життя. Чи можна бути впевненим у такій щасливій долі? Скільки шлюбів буде на нашому життєвому шляху — один, два чи, можливо, більше? Нумерологія стверджує: відповідь на це запитання прихована у нашій даті народження. Саме число долі здатне розповісти, якою буде ваша любовна історія. Дізнатися свою "цифру кохання" дуже просто — розрахунок триває не більше як хвилину, а результат може здивувати.

Новини.LIVE ділиться з вами, як за датою народження дізнатися, скільки у вас буде шлюбів за життя та що насправді говорить про це ваше число долі.

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Як розрахувати число долі за датою народження

Щоб дізнатися свою особисту цифру долі, просто складіть усі числа з вашої повної дати народження та зведіть їх до однозначної цифри. Має бути від 1 до 9.

Приклад:

дата народження: 20 травня 1990 року

2 + 0 + 0 + 5 + 1 + 9 + 9 + 0 = 26

2 + 6 = 8

Ваше число долі — 8.

Закохана пара одружується. Фото: freepik.com

Що розповідає цифра долі про кількість шлюбів

Число долі 1

"Одиниці" рішучі, впевнені та не сумніваються у своєму виборі. Вони щиро вірять у сімейні цінності, швидко вступають у шлюб і рідко помиляються у партнері. Їхній союз — це спокій, стабільність і повага. Найчастіше — один шлюб на все життя.

Число долі 2

Ці люди — справжні однолюби. Їм легко зберігати вірність, ідеально доповнювати партнера, створювати ніжні та гармонійні стосунки. Один шлюб — найчастіший сценарій, а іноді й перше кохання стає останнім.

Число долі 3

"Трійки" активні, мінливі, емоційні. Їм важко довго зберігати стабільність у стосунках, тому може бути кілька шлюбів. Деякі "трійки" навіть повторно одружуються з тими самими людьми — емоції тут завжди беруть верх.

Число долі 4

Високі вимоги, перфекціонізм та обережність у стосунках — усе це про "четвірок". Вони рідко одразу знаходять свою людину. Тому можуть пройти через кілька шлюбів, перш ніж зупинитися. Їхній союз можливий тільки з дуже терплячим партнером.

Закохана пара у квітучому саду. Фото: freepik.com

Число долі 5

"П’ятірки" часто вступають у шлюб пізніше, бо довго не можуть позбутись романтичних ілюзій і страхів. Та коли внутрішні бар'єри зникають, вони знаходять одного-єдиного партнера, з яким будують глибокі, тривалі стосунки.

Число долі 6

У "шісток" зазвичай два шлюби. Перший — часто імпульсивний і невдалий. Зате другий — результат особистого зростання, глибокої саморефлексії та усвідомлення, чого вони хочуть. Вони обережно підходять до нових стосунків і цінують справжню емоційну близькість.

Число долі 7

Ці люди — інтуїтивні, мудрі, дипломатичні. Вони ніби зчитують партнера з перших хвилин. Завдяки цьому легко створюють стабільний і довготривалий союз — зазвичай один, але дуже глибокий.

Число долі 8

"Вісімки" часто вступають у шлюб з раціональних міркувань: фінансова стабільність, безпека, статус. Але вони вміють будувати любов — крок за кроком. Їхні стосунки довговічні, часто — один шлюб на все життя, навіть якщо не одразу пристрасний.

Число долі 9

"Дев'ятки" рано прагнуть самостійності, тож часто рано одружуються. Проте перший шлюб не завжди вдалий — через брак досвіду і турбулентність характеру. Але уроки з перших стосунків допомагають їм швидко дорослішати, а другий союз стає мудрішим і щасливішим.

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