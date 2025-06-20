Сколько браков у вас будет при жизни — секрет зашифрован в дате рождения

Счастливая невеста смотрит на любимого. Фото: freepik.com

К сожалению, мы не можем знать свое будущее. Но, наверное, каждый из нас мечтает об искренней любви, одной и на всю жизнь. Можно ли быть уверенным в такой счастливой судьбе? Сколько браков будет на нашем жизненном пути — один, два или, возможно, больше? Нумерология утверждает: ответ на этот вопрос скрыт в нашей дате рождения. Именно число судьбы способно рассказать, какой будет ваша любовная история. Узнать свою "цифру любви" очень просто — расчет занимает не более минуты, а результат может удивить.

Новини.LIVE делится с вами, как по дате рождения узнать, сколько у вас будет браков при жизни и что на самом деле говорит об этом ваше число судьбы.

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Как рассчитать число судьбы по дате рождения

Чтобы узнать свою личную цифру судьбы, просто сложите все числа из вашей полной даты рождения и сведите их к однозначной цифре. Должно быть от 1 до 9.

Пример:

дата рождения: 20 мая 1990 года

2 + 0 + 0 + 5 + 1 + 9 + 9 + 0 = 26

2 + 6 = 8

Ваше число судьбы — 8.

Влюбленная пара вступает в брак. Фото: freepik.com

Что рассказывает цифра судьбы о количестве браков

Число судьбы 1

"Единицы" решительны, уверены и не сомневаются в своем выборе. Они искренне верят в семейные ценности, быстро вступают в брак и редко ошибаются в партнере. Их союз — это спокойствие, стабильность и уважение. Чаще всего — один брак на всю жизнь.

Число судьбы 2

Эти люди — настоящие однолюбы. Им легко хранить верность, идеально дополнять партнера, создавать нежные и гармоничные отношения. Один брак — самый частый сценарий, а иногда и первая любовь становится последней.

Число судьбы 3

"Тройки" активны, изменчивы, эмоциональны. Им трудно долго сохранять стабильность в отношениях, поэтому может быть несколько браков. Некоторые "тройки" даже повторно женятся на одних и тех же людях — эмоции здесь всегда берут верх.

Число судьбы 4

Высокие требования, перфекционизм и осторожность в отношениях — все это о "четверках". Они редко сразу находят своего человека. Поэтому могут пройти через несколько браков, прежде чем остановиться. Их союз возможен только с очень терпеливым партнером.

Влюбленная пара в цветущем саду. Фото: freepik.com

Число судьбы 5

"Пятерки" часто вступают в брак позже, потому что долго не могут избавиться от романтических иллюзий и страхов. Но когда внутренние барьеры исчезают, они находят одного-единственного партнера, с которым строят глубокие, длительные отношения.

Число судьбы 6

У "шестерок" обычно два брака. Первый — часто импульсивный и неудачный. Зато второй — результат личного роста, глубокой саморефлексии и осознания, чего они хотят. Они осторожно подходят к новым отношениям и ценят настоящую эмоциональную близость.

Число судьбы 7

Эти люди — интуитивные, мудрые, дипломатичные. Они будто считывают партнера с первых минут. Благодаря этому легко создают стабильный и долговременный союз — обычно один, но очень глубокий.

Число судьбы 8

"Восьмерки" часто вступают в брак из рациональных соображений: финансовая стабильность, безопасность, статус. Но они умеют строить любовь — шаг за шагом. Их отношения долговечны, часто — один брак на всю жизнь, даже если не сразу страстный.

Число судьбы 9

"Девятки" рано стремятся к самостоятельности, поэтому часто рано женятся. Однако первый брак не всегда удачный — из-за недостатка опыта и турбулентности характера. Но уроки из первых отношений помогают им быстро взрослеть, а второй союз становится мудрее и счастливее.

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