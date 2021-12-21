"Не ґвалтував і купив велосипед": на Закарпатті 11-річна дівчинка народила від 46-річного коханця матері

11-річна дівчинка із Закарпаття, яка завагітніла від 46-річного співмешканця своєї матері, народила хлопчика. Малолітню породіллю вже виписали додому, а дитина все ще перебуває в лікарні.

Про це повідомляє "Українська правда".

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Пологи 11-річної із Закарпаття

Як зазначається, 11-річна Б’янка народила ще 18 листопада за допомогою кесаревого розтину. Хлопчик з’явився на світ з вагою 2 кг 500 г і зростом 49 см. Враховуючи малу вагу дитини й екстраординарний випадок, медики скерували його до обласної дитячої лікарні.

Саму ж Б’янку після пологів відправили на лікування у відділення для хворих на COVID-19, оскільки вона заразилася коронавірусом.

Що відомо про батька дитини

Батьком дитини виявився співмешканець матері Б’янки – 46-річний Олександр із Херсонської області. Спершу дівчинка та її матір Рита все заперечували, але потім зізналися.

Б’янка розповіла, що кохає батька своєї дитини. На його честь вона й вирішила назвати дитину. За словами дівчинки, нині вони не спілкуються, але він допомагає фінансово.

Дівчинка запевняє, що ексспівмешканець матері її не ґвалтував.

"Ні, він мене не бив. Якщо чесно, він мені навіть велік купив. Одяг мені покупав, він мені все покупав", – заявила вона.

Нині ж Б’янка живе разом зі своєю 39-річною матір’ю, її нинішнім 46-річним співмешканцем Калманом, старшою сестрою Барбарою, братом Даніелем та бабусею.

Як відреагували соцслужби

Повідомляється, що Служба у справах дітей Берегівської ОТГ звернулася до суду з вимогою позбавити маму Б’янки материнських прав на молодшу доньку.

Тим часом дівчинку з новонародженим сином мають намір забрати в Обласний центр матері й дитини. Там Б’янка з дитиною зможе бути до досягнення малюком 1,5-річного віку на повному утриманні.

Що відомо про вагітність 11-річної на Закарпатті