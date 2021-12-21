СБУ затримала експосадовця ЗСУ, який хотів передати РФ секретні дані про ППО України

Військова контррозвідка викрила у Дніпропетровській області колишнього чиновника Збройних сил України, який збирав секретні військові відомості.

Про це інформує пресцентр СБУ.

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Запобігання передачі спецслужбам РФ секретних даних

Зазначається, що ексвійськовий незаконно копіював на робочому місці закриті оборонні відомості. Йдеться, зокрема, про матеріали щодо організації системи управління військами протиповітряної оборони України.

Для цього він протиправно втручався в автоматизовані інформаційні системи підрозділу. Здобуті секретні матеріали зловмисник зберігав удома.

Під час обшуків у його помешканні виявили флешносії з таємною військовою інформацією, комп’ютерну техніку та засоби зв’язку із доказами протиправної діяльності.

За даними СБУ, таємну інформацію він намагався передати представникам спецслужб РФ. Для цього планував поїхати до Росії під виглядом відвідування родичів.

Слідчі СБУ розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією особою, яка не має прав доступу до неї) та ч. 1 ст. 258−3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації).

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