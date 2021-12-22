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"Готуємося до найгіршого”: в Міноборони пояснили, чому жінкам більшості професій доведеться стати на військовий облік

Суспільство
22 грудня 21:44
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За словами радника Міноборони, у переліку зазначені спеціальності, що споріднені до військових спеціальностей
"Готуємося до найгіршого”: в Міноборони пояснили, чому жінкам більшості професій доведеться стати на військовий облік

У Міністерстві оборони України пояснили, чому збільшили кількість професій, які зобов'язують жінок стати на військовий облік. Це пов'язано з ситуацією на кордоні України.

Про це 22 грудня в ефірі Громадського радіо повідомила радниця заступниця міністра оборони Наталія Воронкова.

Читайте також: В Україні розширили перелік професій, який зобов'язує жінок стати на військовий облік.

"Готуємося до найгіршого"

За словами Наталії Воронкової, у переліку зазначені спеціальності, що споріднені до військових спеціальностей. Вона пояснила, що цьому переліку не приділяли уваги, але це ті спеціальності, що були і раніше.

"Цьому (переліку спеціальностей, – ред.) не приділяли уваги, але це той перелік спеціальностей, який був і раніше. Він стосується не лише жінок, але й чоловіків. Можливо трошки цей перелік зараз був розширений і якісь спеціальності більш затребувані у військах, тому перелік трохи змінили. Проте в цілому він залишився, яким він і був", – розповіла вона.

Водночас заступниця міністра оборони повідомила, що таке рішення було прийняте у разі мобілізації і настання військових дій, щоб люди могли бути корисними у військах.

"Це просто те, що було зроблено (розширення переліку спеціальностей, – ред.), щоб у разі мобілізації, у разі настання військових дій і військового положення, ці люди могли бути мобілізовані та бути корисними у військах. Це просто потихеньку, про всяк випадок, готуємося до найгіршого розвитку подій", – заявила Наталія Воронкова.

У Міноборони також нагадали про нинішню ситуацію на кордоні з Україною:

"Зараз дуже дивна ситуація на кордоні з Україною. Ми не знаємо, чим ця ситуація завершиться, коли до наших кордонів стягуються війська Росії, там дуже великі сили. Ми не знаємо, що це – торгівля ситуацією, виманювання якихось собі преференцій або це дійсно загроза".

Нагадаємо, 17 грудня набули чинності нові норми, згідно з якими Міністерство оборони суттєво розширило перелік спеціальностей та професій, який передбачає взяття жінок на військовий облік.

Що відомо про останній осінній призов

  • На початку жовтня в Україні стартував осінній призов, який триватиме до грудня 2021 року. Загалом до строкової служби планувалося залучити понад 13,5 тисяч осіб.
  • Призивали з 1 жовтня по 31 грудня на термін від 12 до 18 місяців чоловіків віком від 18 до 27 років.
  • Осінній призов військовозобов'язаних харків'ян на строкову військову службу розпочався у жовтні-грудні 2021 року. Під час засідання Кабміну ухвалили чергову постанову, де затвердили кількість строковиків та виділили кошти на призовну кампанію.
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Авторка публікації
Вікторія Денисюк
У 2018 році вступила в НПУ імені М. П. Драгоманова на спеціальність «Журналістика». До цього писала тексти у шкільну та районну газети, адже була переконана, що журналістська діяльність – одна з найцікавіших професій. Нині працюю з командою професіоналів Новини.LIVE. Пишу про актуальні події України та світу.
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Міноборони жінки військовий призов
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