"Готуємося до найгіршого”: в Міноборони пояснили, чому жінкам більшості професій доведеться стати на військовий облік

У Міністерстві оборони України пояснили, чому збільшили кількість професій, які зобов'язують жінок стати на військовий облік. Це пов'язано з ситуацією на кордоні України.

Про це 22 грудня в ефірі Громадського радіо повідомила радниця заступниця міністра оборони Наталія Воронкова.

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"Готуємося до найгіршого"

За словами Наталії Воронкової, у переліку зазначені спеціальності, що споріднені до військових спеціальностей. Вона пояснила, що цьому переліку не приділяли уваги, але це ті спеціальності, що були і раніше.

"Цьому (переліку спеціальностей, – ред.) не приділяли уваги, але це той перелік спеціальностей, який був і раніше. Він стосується не лише жінок, але й чоловіків. Можливо трошки цей перелік зараз був розширений і якісь спеціальності більш затребувані у військах, тому перелік трохи змінили. Проте в цілому він залишився, яким він і був", – розповіла вона.

Водночас заступниця міністра оборони повідомила, що таке рішення було прийняте у разі мобілізації і настання військових дій, щоб люди могли бути корисними у військах.

"Це просто те, що було зроблено (розширення переліку спеціальностей, – ред.), щоб у разі мобілізації, у разі настання військових дій і військового положення, ці люди могли бути мобілізовані та бути корисними у військах. Це просто потихеньку, про всяк випадок, готуємося до найгіршого розвитку подій", – заявила Наталія Воронкова.