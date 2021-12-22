В Україні розширили перелік професій, який зобов'язує жінок стати на військовий облік

Міністерство оборони України суттєво розширило перелік спеціальностей та професій, який зобов'язує жінок стати на військовий облік військовозобов’язаних. Документ набув чинності 17 грудня.

Про це йдеться у наказі міністерства від 11.10.2021 313.

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Які професії додали до переліку

У Міноборони наголошують, що стати на військовий облік — це обов’язок, а не право українських жінок, і це відбуватиметься, якщо професія входить до розширеного переліку, а також якщо жінка придатна до проходження військової служби за станом здоров’я та віком (від 18 до 60 років).

Крім цього, віднині роботодавець має проконтролювати, щоб жінки, які вже працюють на підприємстві за Переліком, встали на військовий облік. Також при прийнятті на роботу жінок за Переліком слід перевіряти у них наявність військово облікових документів та відміток про взяття на військовий облік.

"За прийом на роботу працівника без цього документа загрожує штаф від Держпраці та територіального центру комплектування та соціальної підтримки", - йдеться у наказі.

Фахівці наголошують, що у назві однієї професії ховається дуже багато класифікацій, тому варто бути пильними. Наприклад, за професіями на облік мають стати головний бухгалтер, завідувач канцелярії, менеджери, начальник юридичного відділу.

Також віднині зобов'язані стати на військовий облік працівниці сфери медіа та комунікацій усіх категорій (журналісти, оператори, піарники, видавці, бібліотекарі, перекладачі та інші), медики, аналітики, фінансисти, науковці, менеджери різного профілю, ветеринари та інші. Повний перелік професій розміщений за посиланням — тут.

Що потрібно, аби стати на військовий облік:

заява про взяття на військовий облік;

паспорт;

ідентифікаційний код;

військово-обліковий документ;

свідоцтво про народження дітей (якщо є).

Наказ Міноборони не встановлює граничних строків для його виконання, тобто йдеться про перехід на нові правила й інше законодавство.

Коли буде алгоритм дій, як жінкам стати на військовий облік

Радниця заступника міністра оборони Наталія Воронкова повідомила, що до кінця наступного тижня мають розробити алгоритм з поясненнями, як жінкам стати на військовий облік. Цей алгоритм та додаткова інформація з’явиться на сайті військкоматів або Міністерства оборони.

"Я подзвоню у кілька військкоматів та дізнаюся, чи є у них план дій, бо кожен військкомат самостійно визначає алгоритм, як стати на облік. Думаю, що ми розробимо алгоритм і до кінця наступного тижня він буде на сайті військкоматів. Якщо буде можливість, то на облік можна буде стати електронно, — щоб ви надіслали свої дані онлайн. Подивимося, чи буде це можливо з точки зору безпеки. Я поговорю з військкоматами, щоб ми розробили швидку процедуру, щоб не всі разом прийшли ставати на облік", — сказала Наталія Воронкова.

Граничний вік перебування в запасі та у військовому резерві — 60 років.

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