Афіша шоу. Фото: Зірка Мрій.

17 грудня у Палаці "Україна" відбудеться прем’єра благодійного різдвяного шоу "Зірка мрій". Подія стане частиною масштабного всеукраїнського проєкту, який об’єднає найвідоміших українських артистів і представників бізнесу заради спільної мети — здійснення найзаповітніших дитячих мрій.

Кажуть, що кожного разу, коли здійснюється дитяча мрія, на небі запалюється нова зірка. Цього Різдва таких зірок має стати більше.

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Афіша шоу. Фото: Зірка Мрій.

"Зірка мрій" — це не просто святковий концерт, а справжній простір щастя, де музика, мистецтво та людська небайдужість об’єднуються, щоб подарувати дітям віру в дива. Адже кожна дитяча мрія заслуговує на свою різдвяну зірку.

Першим хедлайнером благодійного шоу став гурт KAZKA.

Автор ідеї та креативний продюсер проєкту — Герман Нєнов. Цього разу сцена Палацу "Україна" перетвориться на казковий всесвіт, у якому фантазія виходить за межі уяви, а дитячі бажання стають реальністю.

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Особливу роль у шоу відіграватимуть ілюзії та справжня сценічна казка. До створення постановок долучаться одні з найвідоміших ілюзіоністів України — Дмитро та Артур Томашевські, відомі як Magic Brothers. Їхні видовищні номери стануть частиною різдвяної історії, у якій неможливе стає реальним просто на очах у глядачів.

Генеральні співпартнери проєкту — Mastercard, Prom та мережа "Аптека 9-1-1".

"Зірка мрій" — це історія про силу дитячої віри, про людей, здатних творити добро, і про те, що справжнє різдвяне диво народжується тоді, коли ми здійснюємо мрії одне одного.