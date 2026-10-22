"Звезда Мечты": грандиозное рождественское шоу, где сбываются детские мечты
17 декабря во Дворце "Украина" состоится премьера благотворительного рождественского шоу "Звезда мечты". Мероприятие станет частью масштабного всеукраинского проекта, который объединит самых известных украинских артистов и представителей бизнеса ради общей цели — исполнения самых заветных детских мечтаний.
Говорят, что каждый раз, когда сбывается детская мечта, на небе зажигается новая звезда. В это Рождество таких звёзд должно стать больше.
"Звезда мечты" — это не просто праздничный концерт, а настоящее пространство счастья, где музыка, искусство и человеческая неравнодушие объединяются, чтобы подарить детям веру в чудеса. Ведь каждая детская мечта заслуживает своей рождественской звезды.
Первым хедлайнером благотворительного шоу стала группа KAZKA.
Автор идеи и креативный продюсер проекта — Герман Ненов. На этот раз сцена Дворца "Украина" превратится в сказочную вселенную, в которой фантазия выходит за пределы воображения, а детские желания становятся реальностью.
Особую роль в шоу сыграют иллюзии и настоящая сценическая сказка. К созданию постановок присоединятся одни из самых известных иллюзионистов Украины — Дмитрий и Артур Томашевские, известные как Magic Brothers. Их зрелищные номера станут частью рождественской истории, в которой невозможное становится реальностью прямо на глазах у зрителей.
Генеральные партнеры проекта — Mastercard, Prom и сеть "Аптека 9-1-1".
"Звезда мечты" — это история о силе детской веры, о людях, способных творить добро, и о том, что настоящее рождественское чудо рождается тогда, когда мы осуществляем мечты друг друга.