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Главная Шоу-бизнес "Звезда Мечты": грандиозное рождественское шоу, где сбываются детские мечты

"Звезда Мечты": грандиозное рождественское шоу, где сбываются детские мечты

Ua ru
22 октября 2026 13:15
17 декабря во Дворце Украина состоится премьера благотворительного рождественского шоу Звезда мечты.
Афиша шоу. Фото: Звезда Мечты.

17 декабря во Дворце "Украина" состоится премьера благотворительного рождественского шоу "Звезда мечты". Мероприятие станет частью масштабного всеукраинского проекта, который объединит самых известных украинских артистов и представителей бизнеса ради общей цели — исполнения самых заветных детских мечтаний.

Говорят, что каждый раз, когда сбывается детская мечта, на небе зажигается новая звезда. В это Рождество таких звёзд должно стать больше.

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Афиша шоу. Фото: "Звезда мечты".

"Звезда мечты" — это не просто праздничный концерт, а настоящее пространство счастья, где музыка, искусство и человеческая неравнодушие объединяются, чтобы подарить детям веру в чудеса. Ведь каждая детская мечта заслуживает своей рождественской звезды.

Первым хедлайнером благотворительного шоу стала группа KAZKA.

Автор идеи и креативный продюсер проекта — Герман Ненов. На этот раз сцена Дворца "Украина" превратится в сказочную вселенную, в которой фантазия выходит за пределы воображения, а детские желания становятся реальностью.

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Особую роль в шоу сыграют иллюзии и настоящая сценическая сказка. К созданию постановок присоединятся одни из самых известных иллюзионистов Украины — Дмитрий и Артур Томашевские, известные как Magic Brothers. Их зрелищные номера станут частью рождественской истории, в которой невозможное становится реальностью прямо на глазах у зрителей.

Генеральные партнеры проекта — Mastercard, Prom и сеть "Аптека 9-1-1".

"Звезда мечты" — это история о силе детской веры, о людях, способных творить добро, и о том, что настоящее рождественское чудо рождается тогда, когда мы осуществляем мечты друг друга.

концерт шоу Рождество шоу-бизнес
Марина Кисадели - Редактор
Автор:
Марина Кисадели

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