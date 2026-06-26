"Засинай, щоб знов прокинутися": Вийшло live-відео на трек "Цегла" від BAH.ROMA
Рома Бахарєв (BAH.ROMA) випустив live-відео на свій трек "Цегла" з альбому "Готель Надія", який вийшов наприкінці 2025 року. Відеороботу знято одним кадром.
Локацію для зйомок обрали не випадково. У центрі відео — зруйнована будівля, яка стає своєрідною сценою для музикантів. У пісні є слова: "Не лякай, що все закінчиться. Засинай, щоб знов прокинутися". Live-відео відображає сучасну реальність українців, а пісня "Цегла" — присвята сильним людям, які посеред невизначеності та руїн обирають життя, любов, творчість і боротьбу за своє майбутнє.
"Найбільше мене надихають наші люди. Попри розбомблені будинки, попри біль і втрати, попри недоспані ночі ми все одно обираємо жити. Збираємо себе по шматочках. Ідемо з друзями розбирати завали. Відкриваємо бізнеси попри страх нових обстрілів.
Для мене серце цього відео — одна проста метафора: майбутнє нашої країни — у тих, хто знову і знову бере цеглу, щоб будувати тут", — ділиться Рома думками про пісню.
Відео стало п’ятою роботою аудіовізуального проєкту BAH.ROMA, що складається з live-відео, обʼєднаних на візуальному, звуковому та емоційному рівнях. Відео створювалися без постановки — лише живий звук і жодних декорацій. Такий підхід посилює відчуття присутності з композицією один на один. Кожна локація відображає настрій пісні. У центрі проєкту — взаємодія архітектури, хореографії, живопису, літератури й музики.
- Побачити live-відео можна за посиланням.
- Пост BAH.ROMA в Instagram з фрагментом відео.
- Фото зі зйомок та стоп-кадри з відео.
- Фрагменти відео у вертикальному форматі.
- Подивитися попередні live-відео проєкту на пісні "Квітень", "Мета", "Ю" та "Віч-на-віч" можна на YouTube.
Команда відео:
- Музика, слова, гітара, голос — Роман Бахарєв @bahroma
- Зведення — Рома Ротман @romarothman
- Саксофон — Кирило Черкашин @kyryll_ch
- Операторка — Євгенія Бондаренко @punkrockova
- Асистент операторки — Олександр Щербак @sashax___
- Режисерка, колористка — Альбіна Вінар @albinavinar
- Фотографка — Катя Клім @katiaklim
- Технічна підтримка — РХ Рентал