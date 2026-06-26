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Головна Шоу-бізнес "Засинай, щоб знов прокинутися": Вийшло live-відео на трек "Цегла" від BAH.ROMA

"Засинай, щоб знов прокинутися": Вийшло live-відео на трек "Цегла" від BAH.ROMA

Ua ru
Дата публікації: 26 червня 2026 17:34
Вийшло live-відео на трек Цегла від BAH.ROMA
Рома Бахарєв. Фото: BAH.ROMA

Рома Бахарєв (BAH.ROMA) випустив live-відео на свій трек "Цегла" з альбому "Готель Надія", який вийшов наприкінці 2025 року. Відеороботу знято одним кадром.

Локацію для зйомок обрали не випадково. У центрі відео — зруйнована будівля, яка стає своєрідною сценою для музикантів. У пісні є слова: "Не лякай, що все закінчиться. Засинай, щоб знов прокинутися". Live-відео відображає сучасну реальність українців, а пісня "Цегла" — присвята сильним людям, які посеред невизначеності та руїн обирають життя, любов, творчість і боротьбу за своє майбутнє.

«Засинай, щоб знов прокинутися»: вийшло live-відео на трек «Цегла» від BAH.ROMA
Зйомки кліпу. Фото: BAH.ROMA

"Найбільше мене надихають наші люди. Попри розбомблені будинки, попри біль і втрати, попри недоспані ночі ми все одно обираємо жити. Збираємо себе по шматочках. Ідемо з друзями розбирати завали. Відкриваємо бізнеси попри страх нових обстрілів. 

Для мене серце цього відео — одна проста метафора: майбутнє нашої країни — у тих, хто знову і знову бере цеглу, щоб будувати тут", — ділиться Рома думками про пісню.

BAH.ROMA
Рома Бахарєв. Фото: BAH.ROMA

Відео стало п’ятою роботою аудіовізуального проєкту BAH.ROMA, що складається з live-відео, обʼєднаних на візуальному, звуковому та емоційному рівнях. Відео створювалися без постановки — лише живий звук і жодних декорацій. Такий підхід посилює відчуття присутності з композицією один на один. Кожна локація відображає настрій пісні. У центрі проєкту — взаємодія архітектури, хореографії, живопису, літератури й музики.

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Команда відео:

  • Музика, слова, гітара, голос — Роман Бахарєв @bahroma
  • Зведення — Рома Ротман @romarothman
  • Саксофон — Кирило Черкашин @kyryll_ch
  • Операторка — Євгенія Бондаренко @punkrockova
  • Асистент операторки — Олександр Щербак @sashax___
  • Режисерка, колористка — Альбіна Вінар @albinavinar
  • Фотографка — Катя Клім @katiaklim
  • Технічна підтримка — РХ Рентал

музика шоу-бізнес співак
Марина Кісаделі - Редактор
Автор:
Марина Кісаделі
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