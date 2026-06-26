Вийшло live-відео на трек Цегла від BAH.ROMA

Рома Бахарєв. Фото: BAH.ROMA

Рома Бахарєв (BAH.ROMA) випустив live-відео на свій трек "Цегла" з альбому "Готель Надія", який вийшов наприкінці 2025 року. Відеороботу знято одним кадром.

Локацію для зйомок обрали не випадково. У центрі відео — зруйнована будівля, яка стає своєрідною сценою для музикантів. У пісні є слова: "Не лякай, що все закінчиться. Засинай, щоб знов прокинутися". Live-відео відображає сучасну реальність українців, а пісня "Цегла" — присвята сильним людям, які посеред невизначеності та руїн обирають життя, любов, творчість і боротьбу за своє майбутнє.

Зйомки кліпу. Фото: BAH.ROMA

"Найбільше мене надихають наші люди. Попри розбомблені будинки, попри біль і втрати, попри недоспані ночі ми все одно обираємо жити. Збираємо себе по шматочках. Ідемо з друзями розбирати завали. Відкриваємо бізнеси попри страх нових обстрілів.

Для мене серце цього відео — одна проста метафора: майбутнє нашої країни — у тих, хто знову і знову бере цеглу, щоб будувати тут", — ділиться Рома думками про пісню.

Рома Бахарєв. Фото: BAH.ROMA

Відео стало п’ятою роботою аудіовізуального проєкту BAH.ROMA, що складається з live-відео, обʼєднаних на візуальному, звуковому та емоційному рівнях. Відео створювалися без постановки — лише живий звук і жодних декорацій. Такий підхід посилює відчуття присутності з композицією один на один. Кожна локація відображає настрій пісні. У центрі проєкту — взаємодія архітектури, хореографії, живопису, літератури й музики.

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