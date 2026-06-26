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Главная Шоу-бизнес "Засыпай, чтобы снова проснуться": вышло live-видео на трек "Цегла" от BAH.ROMA

"Засыпай, чтобы снова проснуться": вышло live-видео на трек "Цегла" от BAH.ROMA

Ua ru
Дата публикации 26 июня 2026 17:34
Вышло live-видео на трек «Цегла» от BAH.ROMA
Рома Бахарев. Фото: BAH.ROMA

Рома Бахарев (BAH.ROMA) выпустил концертное видео на свой трек "Цегла" из альбома "Готель Надия", который вышел в конце 2025 года. Видео снято одним кадром.

Локацию для съемок выбрали не случайно. В центре видео — разрушенное здание, которое становится своеобразной сценой для музыкантов. В песне есть слова: "Не бойся, что все закончится. Засыпай, чтобы снова проснуться". Live-видео отражает современную реальность украинцев, а песня "Цегла" — посвящение сильным людям, которые среди неопределенности и руин выбирают жизнь, любовь, творчество и борьбу за свое будущее.

«Засинай, щоб знов прокинутися»: вийшло live-відео на трек «Цегла» від BAH.ROMA
Съемки клипа. Фото: BAH.ROMA

"Больше всего меня вдохновляют наши люди. Несмотря на разбомбленные дома, несмотря на боль и потери, несмотря на бессонные ночи, мы всё равно выбираем жизнь. Собираем себя по кусочкам. Идём с друзьями разбирать завалы. Открываем бизнес, несмотря на страх новых обстрелов.

Для меня сердце этого видео — одна простая метафора: будущее нашей страны — в тех, кто снова и снова берет кирпич, чтобы строить здесь", — делится Рома мыслями о песне.

BAH.ROMA
Рома Бахарев. Фото: BAH.ROMA

Видео стало пятой работой аудиовизуального проекта BAH.ROMA, состоящего из live-видео, объединенных на визуальном, звуковом и эмоциональном уровнях. Видео создавались без постановки — только живой звук и никаких декораций. Такой подход усиливает ощущение присутствия с композицией один на один. Каждая локация отражает настроение песни. В центре проекта — взаимодействие архитектуры, хореографии, живописи, литературы и музыки.

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Команда видео:

  • Музыка, слова, гитара, вокал — Роман Бахарев @bahroma
  • Сведение — Рома Ротман @romarothman
  • Саксофон — Кирилл Черкашин @kyryll_ch
  • Оператор — Евгения Бондаренко @punkrockova
  • Ассистент оператора — Александр Щербак @sashax___
  • Режиссёр, колорист — Альбина Винар @albinavinar
  • Фотограф — Катя Клим @katiaklim
  • Техническая поддержка — РХ Рентал

музыка шоу-бизнес певец
Марина Кисадели - Редактор
Автор:
Марина Кисадели
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