Україна
Головна arrow Шоу-бізнес

Учасницям шоу "Холостяк" вперше дозволили дивитися телевізор

24 листопада 2025 16:07
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор
Холостяк 14 — учасницям вперше дозволили дивитися телевізор
Учасниці "Холостяк-14". Фото: instagram.com/holostyakstb/
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор

Учасниці реаліті-шоу "Холостяк" тепер без проблем можуть дивитися телевізор під час участі в проєкті. Раніше дівчата, які брали участь у попередніх сезонах, скаржилися на відсутність дозвілля під час знімального процесу.

Кумедною Instastories поділився ведучий проєкту "Холостяк" Григорій Решетнік.

Читайте також:

Для учасниць "Холостяка" змінили правила

Схоже, що у новому сезоні шоу для претенденток на серце холостяка зробили більш м'які правила. Решетнік показав відео, на якому дівчата проводили вільний час у вітальні за переглядом телевізору. Ведучий не втратив нагоди пожартувати з цього приводу.

"Поки мене не було, вони таки знайшли пульт", — написав Решетнік.

Учасницям Холостяка дозволили дивитися ТБ
Григорій Решетнік. Фото: скриншот з Instagram

Як відомо, минулого року в мережі вибухнув скандал через те, що учасницям заборонялося дивитися телевізор, читати книжки та користуватися телефоном. Також під час знімального процесу дівчатам не дозволяли підтримувати зв'язок із друзями та близькими.

Це пояснювали тим, що під час знімань дівчата мають бути зосереджені лише на своїх стосунках із головним героєм. Колишні учасниці масово скаржилися на жорсткі умови участі в шоу та суворі правила від продюсерів.

Нагадаємо, учасниця "Холостяк-14" Юлія Коренюк шокувала заявою після того, як покинула шоу. Дівчина заявила, що її слова, які прозвучали в епізоді, були вирвані з контексту.

А також стало відомо, хто отримав троянду від Тараса Цимбалюка в минулому епізоді.

шоу Холостяк шоу Григорій Решетнік телебачення телевізор
