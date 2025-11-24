Холостяк 14 — учасницям вперше дозволили дивитися телевізор

Учасниці "Холостяк-14". Фото: instagram.com/holostyakstb/

Учасниці реаліті-шоу "Холостяк" тепер без проблем можуть дивитися телевізор під час участі в проєкті. Раніше дівчата, які брали участь у попередніх сезонах, скаржилися на відсутність дозвілля під час знімального процесу.

Кумедною Instastories поділився ведучий проєкту "Холостяк" Григорій Решетнік.

Для учасниць "Холостяка" змінили правила

Схоже, що у новому сезоні шоу для претенденток на серце холостяка зробили більш м'які правила. Решетнік показав відео, на якому дівчата проводили вільний час у вітальні за переглядом телевізору. Ведучий не втратив нагоди пожартувати з цього приводу.

"Поки мене не було, вони таки знайшли пульт", — написав Решетнік.

Григорій Решетнік. Фото: скриншот з Instagram

Як відомо, минулого року в мережі вибухнув скандал через те, що учасницям заборонялося дивитися телевізор, читати книжки та користуватися телефоном. Також під час знімального процесу дівчатам не дозволяли підтримувати зв'язок із друзями та близькими.

Це пояснювали тим, що під час знімань дівчата мають бути зосереджені лише на своїх стосунках із головним героєм. Колишні учасниці масово скаржилися на жорсткі умови участі в шоу та суворі правила від продюсерів.

