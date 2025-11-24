Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Участницам шоу "Холостяк" впервые разрешили смотреть телевизор arrow

Участницам шоу "Холостяк" впервые разрешили смотреть телевизор

24 ноября 2025 16:07
Мария Коробова - редактор
Мария Коробова
редактор
Холостяк 14 - участницам впервые разрешили смотреть телевизор
Участницы "Холостяк-14". Фото: instagram.com/holostyakstb/
Мария Коробова - редактор
Мария Коробова
редактор

Участницы реалити-шоу "Холостяк" теперь без проблем могут смотреть телевизор во время участия в проекте. Ранее девушки, которые участвовали в предыдущих сезонах, жаловались на отсутствие досуга во время съемочного процесса.

Забавной Instastories поделился ведущий проекта "Холостяк" Григорий Решетник.

Реклама
Читайте также:

Для участниц "Холостяка" изменили правила

Похоже, что в новом сезоне шоу для претенденток на сердце холостяка сделали более мягкие правила. Решетник показал видео, на котором девушки проводили свободное время в гостиной за просмотром телевизора. Ведущий не упустил случая пошутить по этому поводу.

"Пока меня не было, они таки нашли пульт", — написал Решетник.

Учасницям Холостяка дозволили дивитися ТБ
Григорий Решетник. Фото: скриншот из Instagram

Как известно, в прошлом году в сети разразился скандал из-за того, что участницам запрещалось смотреть телевизор, читать книги и пользоваться телефоном. Также во время съемочного процесса девушкам не разрешали поддерживать связь с друзьями и близкими.

Это объясняли тем, что во время съемок девушки должны быть сосредоточены только на своих отношениях с главным героем. Бывшие участницы массово жаловались на жесткие условия участия в шоу и строгие правила от продюсеров.

Напомним, участница "Холостяк-14" Юлия Коренюк шокировала заявлением после того, как покинула шоу. Девушка заявила, что ее слова, которые прозвучали в эпизоде, были вырваны из контекста.

А также стало известно, кто получил розу от Тараса Цымбалюка в прошлом эпизоде.

шоу Холостяк шоу Григорий Решетник телевидение телевизор
Реклама

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

16:18 Пункт пропуска Орловка в Одесчине — россияне целились по людям

16:07 Участницам шоу "Холостяк" впервые разрешили смотреть телевизор

15:46 Мирное соглашение Трампа по Украине — мнение одесситов

15:25 Кризис удобрений и горючего — как аграрии юга спасают урожай

15:10 Впервые в истории — цена золота может прыгнуть до $5000

Терехов назвал ключевые проблемы прифронтовых громад - 80x80

Терехов назвал ключевые проблемы прифронтовых громад

15:05 Зеленский провел важный разговор с премьером Норвегии

15:03 Командир полка беспилотных систем раскритиковал зарплаты бойцов

14:59 Стрельба во львовской школе — что говорят в полиции об инциденте

14:52 Катастрофа в Черном море — в Керченском проливе разлив нефти

14:50 Изъятие имущества за долги — за чем могут прийти исполнители

16:18 Пункт пропуска Орловка в Одесчине — россияне целились по людям

16:07 Участницам шоу "Холостяк" впервые разрешили смотреть телевизор

15:46 Мирное соглашение Трампа по Украине — мнение одесситов

15:25 Кризис удобрений и горючего — как аграрии юга спасают урожай

15:10 Впервые в истории — цена золота может прыгнуть до $5000

Терехов назвал ключевые проблемы прифронтовых громад - 80x80

Терехов назвал ключевые проблемы прифронтовых громад

15:05 Зеленский провел важный разговор с премьером Норвегии

15:03 Командир полка беспилотных систем раскритиковал зарплаты бойцов

14:59 Стрельба во львовской школе — что говорят в полиции об инциденте

14:52 Катастрофа в Черном море — в Керченском проливе разлив нефти

14:50 Изъятие имущества за долги — за чем могут прийти исполнители

15:46 Мирное соглашение Трампа по Украине — мнение одесситов

22 ноября

06:33 Голодомор на Одесчине — как уничтожали села и скрывали архивы

21 ноября

22:33 Цены на продукты зимой 2026 года — какие риски видят экономисты

20 ноября

19:48 Осенние цены на Новом базаре в Одессе — обзор от овощей до мяса

06:33 Цены на продукты снова вырастут — готовы ли к этому одесситы

19 ноября

22:33 Пытки, страх и флешбеки — рассказ пленного из Херсона

06:33 Курс доллара этой зимой — сколько будет стоить валюта в Украине

18 ноября

22:33 Одесский зоопарк снова в центре скандала — состояние животных

06:33 Будет ли хлеб в 2026 году — проблемы с озимыми на юге Украины

15 ноября

19:47 Старт отопительного сезона — тепло ли в квартирах одесситов

Text

13:43 Заявление Украины и США после переговоров — эфир День.LIVE

Text

08:00 Переговоры в Женеве и их первые результаты — эфир Ранок.LIVE

23 ноября
Text

12:00 Переговоры об окончании войны в Женеве — прямая трансляция

21 ноября
Text

21:40 Коррупционные скандалы и ситуация в Раде — интервью с Гетманцевым

Text

21:00 Что не так в Украине с помощью ВПЛ — расследование "Наша справа"

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:05 Украинцы могут потерять доллары и евро — почему валюту изымают

20 ноября 2025

05:45 Новые правила для украинцев 60+ — что изменится с 1 января 2026

16 ноября 2025

11:00 Сколько наличных разрешается хранить дома в Германии

15 ноября 2025

08:20 Ночной тариф на электричество — цена за киловатт с 1 декабря

14 ноября 2025

14:30 В одном из супермаркетов подешевели продукты — где выгодные цены

11 ноября 2025

19:10 Зимняя поддержка 2025 — сколько получат люди с инвалидностью

18 ноября 2025

06:35 Не всем нужно ждать индексацию — кому повысят пенсию раньше

12 ноября 2025

17:12 В некоторых супермаркетах подешевели яйца — новые цены

18 ноября 2025

13:56Произошел масштабный сбой в работе интернет-сервисов — причина

21 ноября 2025

04:35 Нужно разрешение соседа — что запрещено делать на своем участке

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации