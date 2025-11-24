Холостяк 14 - участницам впервые разрешили смотреть телевизор

Участницы "Холостяк-14". Фото: instagram.com/holostyakstb/

Участницы реалити-шоу "Холостяк" теперь без проблем могут смотреть телевизор во время участия в проекте. Ранее девушки, которые участвовали в предыдущих сезонах, жаловались на отсутствие досуга во время съемочного процесса.

Забавной Instastories поделился ведущий проекта "Холостяк" Григорий Решетник.

Похоже, что в новом сезоне шоу для претенденток на сердце холостяка сделали более мягкие правила. Решетник показал видео, на котором девушки проводили свободное время в гостиной за просмотром телевизора. Ведущий не упустил случая пошутить по этому поводу.

"Пока меня не было, они таки нашли пульт", — написал Решетник.

Григорий Решетник. Фото: скриншот из Instagram

Как известно, в прошлом году в сети разразился скандал из-за того, что участницам запрещалось смотреть телевизор, читать книги и пользоваться телефоном. Также во время съемочного процесса девушкам не разрешали поддерживать связь с друзьями и близкими.

Это объясняли тем, что во время съемок девушки должны быть сосредоточены только на своих отношениях с главным героем. Бывшие участницы массово жаловались на жесткие условия участия в шоу и строгие правила от продюсеров.

