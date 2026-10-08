Повернення Асії Ахат, сюрприз від Gena Viter та дует Арсена Мірзояна і Тоні Матвієнко: у Києві відбулася зйомка осінньої Музичної платформи

Гена Вітер та Марія Орлова. Фото: Музична платформа.

У Києві днями відбулася телевізійна зйомка телевізійного концерту "Музична платформа". На сцені МЦКП зібралися популярні українські артисти, прозвучали нові пісні, відбулися прем’єри та кілька несподіваних сценічних моментів.

У концерті взяли участь Оля Полякова, Ірина Білик, MÉLOVIN, Ольга Цибульська, Gena Viter, KHAYAT, Наталія Бучинська, Віктор Бронюк, Муаяд , Volkanov та інші українські виконавці.

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Зйомка концерту. Фото: Музична платформа.

Однією з інтриг вечора стало оголошення Discoman. Однак уже за мить таємницю було розкрито: на сцену вийшов Gena Viter. Саме він виконав пісню "Вона", яку нещодавно презентував у дуеті з Discoman.

За лаштунками "Музичної платформи" Gena Viter також розповів, як справляється з емоційною напругою під час війни.

Закулісся концерту. Фото: Музична платформа.

Особливим моментом зйомки стало повернення Асії Ахат. Після кількох років творчої паузи артистка знову вийшла на сцену та виконала пісню "Мата Харі". Це один із перших виступів артистки за останні роки та її повернення до активного музичного життя.

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Особливо теплою миттю вечора став виступ Арсена Мірзояна та Тоні Матвієнко. Подружжя разом виконало "не край" – ніжний дует, у якому відчувалася не лише музика, а й особлива близькість двох людей.

Свою нову пісню "Апероль" на сцені "Музичної платформи" презентувала Наталія Бучинська. Це була прем’єра композиції для телевізійної аудиторії проєкту.

Ведучими вечора були незмінні "Музичної платформи" є Марія Орлова та Гена Вітер.

"Для нас кожна зйомка "Музичної платформи" — це можливість зібрати на одній сцені різних артистів, показати нову українську музику та дати глядачам живі емоції. Цього разу особливо приємно, що разом із новими прем’єрами ми побачили й творчі повернення артистів", — зазначила Марія Орлова.

Гості концерту. Фото: Музична платформа.

"У всіх зараз стан такий жутковатий, але життя триває, треба рухатись вперед. Не треба боятися нічого, треба чітко ставити свої цілі і йти до них. Музика на часі, концерти на часі, життя на часі, посміхатися на часі", – зазначив Гена Вітер.

Телевізійна прем’єра осіннього випуску "Музичної платформи" відбудеться найближчим часом на телеканалі "1+1. Україна".