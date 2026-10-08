Возвращение Асии Ахат, сюрприз от Gena Viter и дуэт Арсена Мирзояна и Тони Матвиенко: в Киеве прошла съемка осенней «Музыкальной платформы»

Гена Витер и Мария Орлова. Фото: Музыкальная платформа.

На днях в Киеве состоялась телевизионная съемка концерта "Музыкальная платформа". На сцене МЦКП собрались популярные украинские артисты, прозвучали новые песни, состоялись премьеры и несколько неожиданных сценических моментов.

В концерте приняли участие Оля Полякова, Ирина Билык, MÉLOVIN, Ольга Цибульская, Gena Viter, KHAYAT, Наталья Бучинская, Виктор Бронюк, Муаяд, Volkanov и другие украинские исполнители.

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Съемка концерта. Фото: Музыкальная платформа.

Одной из интриг вечера стало объявление Discoman. Однако уже через мгновение тайна была раскрыта: на сцену вышел Gena Viter. Именно он исполнил песню "Она", которую недавно представил в дуэте с Discoman.

За кулисами "Музыкальной платформы" Gena Viter также рассказал, как справляется с эмоциональным напряжением во время войны.

За кулисами концерта. Фото: Музыкальная платформа.

Особым моментом съемки стало возвращение Асии Ахат. После нескольких лет творческой паузы артистка вновь вышла на сцену и исполнила песню "Мата Хари". Это одно из первых выступлений артистки за последние годы и ее возвращение к активной музыкальной жизни.

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Особенно трогательным моментом вечера стало выступление Арсена Мирзояна и Тони Матвиенко. Супруги вместе исполнили "Не край" — нежный дуэт, в котором чувствовалась не только музыка, но и особая близость двух людей.

Свою новую песню "Апероль" на сцене "Музыкальной платформы" представила Наталья Бучинская. Это была премьера композиции для телевизионной аудитории проекта.

Ведущими вечера были неизменные ведущие "Музыкальной платформы" — Мария Орлова и Гена Витер.

"Для нас каждая съемка "Музыкальной платформы" — это возможность собрать на одной сцене разных артистов, показать новую украинскую музыку и подарить зрителям яркие эмоции. На этот раз особенно приятно, что наряду с новыми премьерами мы увидели и творческие возвращения артистов", — отметила Мария Орлова.

Гости концерта. Фото: Музыкальная платформа.

"У всех сейчас такое немного жутковатое состояние, но жизнь продолжается, нужно двигаться вперёд. Не нужно бояться ничего, нужно четко ставить свои цели и идти к ним. Музыка актуальна, концерты актуальны, жизнь актуальна, улыбаться актуально", — отметил Гена Витер.

Телевизионная премьера осеннего выпуска "Музыкальной платформы" состоится в ближайшее время на телеканале "1+1. Украина".