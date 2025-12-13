Сильвестр Сталлоне вийшов у світ з тростиною — відео

Сильвестр Сталлоне вперше вийшов на публіку з тростиною — відео
Голлівудський актор Сильвестр Сталлоне викликав занепокоєння серед шанувальників, з'явившись на публіці з тростиною. 79-річного зірку помітили в такому вигляді під час урочистої церемонії вручення премії Центру Кеннеді, де він отримав почесну медаль.
Сталлоне почав користуватися тростиною на публіці
На червоному хіднику Сталлоне помітно спирався на тростину, що одразу привернуло увагу прихильників.
Як стало відомо, що актор має серйозні проблеми зі здоров'ям, пов'язані з багаторічною кар'єрою в бойовиках. У багатьох фільмах Сталлоне неодноразово самостійно виконував складні трюки.
Численні травми, отримані під час знімань, далися взнаки з віком. Сам Сталлоне раніше зізнавався, що переніс уже вісім операцій на спині, і попереду на нього чекає ще одне хірургічне втручання. За словами актора, повністю відновитися після таких навантажень уже неможливо. Окрім того, зірка має металеву пластину в шиї та пережив операцію зі зрощення хребта.
