Сильвестр Сталлоне вийшов у світ з тростиною — відео

Сильвестр Сталлоне. Фото: Reuters

Голлівудський актор Сильвестр Сталлоне викликав занепокоєння серед шанувальників, з'явившись на публіці з тростиною. 79-річного зірку помітили в такому вигляді під час урочистої церемонії вручення премії Центру Кеннеді, де він отримав почесну медаль.

Про це повідомило видання Radar Online.

Реклама

Читайте також:

Сталлоне почав користуватися тростиною на публіці

На червоному хіднику Сталлоне помітно спирався на тростину, що одразу привернуло увагу прихильників.

Як стало відомо, що актор має серйозні проблеми зі здоров'ям, пов'язані з багаторічною кар'єрою в бойовиках. У багатьох фільмах Сталлоне неодноразово самостійно виконував складні трюки.

Численні травми, отримані під час знімань, далися взнаки з віком. Сам Сталлоне раніше зізнавався, що переніс уже вісім операцій на спині, і попереду на нього чекає ще одне хірургічне втручання. За словами актора, повністю відновитися після таких навантажень уже неможливо. Окрім того, зірка має металеву пластину в шиї та пережив операцію зі зрощення хребта.

Нагадаємо, стало відомо, що пішов з життя зірка "Кримінального чтива" та "Маски" Пітер Грін.

А також стало відомо, яка смертельна хвороба забрала життя 38-річного лідера гурту ADAM.