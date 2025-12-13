Сильвестр Сталлоне вышел в свет с тростью — видео

Сильвестр Сталлоне. Фото: Reuters

Голливудский актер Сильвестр Сталлоне вызвал беспокойство среди поклонников, появившись на публике с тростью. 79-летнего звезду заметили в таком виде во время торжественной церемонии вручения премии Центра Кеннеди, где он получил почетную медаль.

Сталлоне начал пользоваться тростью на публике

На красной дорожке Сталлоне заметно опирался на трость, что сразу привлекло внимание поклонников.

Как стало известно, что актер имеет серьезные проблемы со здоровьем, связанные с многолетней карьерой в боевиках. Во многих фильмах Сталлоне неоднократно самостоятельно выполнял сложные трюки.

Многочисленные травмы, полученные во время съемок, дали о себе знать с возрастом. Сам Сталлоне ранее признавался, что перенес уже восемь операций на спине, и впереди его ждет еще одно хирургическое вмешательство. По словам актера, полностью восстановиться после таких нагрузок уже невозможно. Кроме того, звезда имеет металлическую пластину в шее и пережил операцию по сращиванию позвоночника.

