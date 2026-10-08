Прем'єра відео Мамо, я закохався! У головних ролях: Роман Скорпіон, Тетяна Песик, Вадим Новицький, Володимир Луцик, Цьоця Надя, Чорний Гуцул

Зйомки кліпу. Фото: Master Management 360.

Роман Скорпіон представив кліп "Мамо, я закохався" на оновлену версію свого суперхіта "Закохався", який свого часу підкорив мільйони слухачів. Артист занурює глядачів у справжнє українське весілля у стилі 2000-х — із характерною атмосферою, музикою, гумором і деталями, які багато хто пам'ятає з власного дитинства та сімейних свят.

У кліпі знялися відомі українські актори, коміки та блогери. Серед них — Тетяна Песик, українська акторка й комікеса, відома за роллю Таньки у серіалах "Країна У" та "Танька і Володька"; Вадим Новіцький — український актор комедійного жанру та капітан команди "30+" у "Лізі Сміху".

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Роман Скорпіон. Фото: Master Management 360.

Також у зйомках взяли участь блогери-мільйонники Володимир Луцик, відомий образом "Бабульки, яку полюбила вся країна", Цьоця Надя та Чорний Гуцул.

Щоб максимально точно передати атмосферу українського весілля 2000-х, команда продумала кожну деталь. На столах — знайомі з дитинства страви: вареники, голубці, борщ, домашня ковбаса, холодець, налисники, вафельні торти та обов'язковий коровай із лебедями. Меню спеціально підбирали в стилі тих років. На майданчику працювали кухарки, які готували страви просто під час зйомок. Відповідною була й сервіровка столів, а також інші деталі весілля — килими, рушники та декор.

Зйомки кліпу. Фото: Master Management 360.

Не обійшлося і без справжнього весільного колориту. У зйомках взяли участь циганський творчий колектив шоу-театр "Табір", коні та українські музики. Загалом на майданчику було близько 100 людей. Серед них – основні актори, учасники масових сцен та знімальна команда. Частину масових сцен зіграли звичайні жителі міста Жовква, де проходили зйомки кліпу "Мамо, я закохався".

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Зйомки кліпу. Фото: Master Management 360.

"Зйомки кліпу через дощі ми кілька разів переносили. Нам дуже хотілося показати справжній двіж тих часів, тому чекали на погоду. Нам вдалось все відзняти за один день, було сонце і була справжня творча сінергія всіх людей в кадрі", — розповідає Роман Скорпіон.

Зйомки не обійшлися без курйозів. В одному з автомобілів вихлопна труба так диміла, що навколо машини стояв густий чорний дим, це додало ще більше сміху та колориту кадру. Також під час зйомок порвали сукню дружки, а в одному з епізодів автомобіль із нареченими буксує у величезній штучно створеній для зйомок калюжі. У результаті брудними після сцени були всі.

"Усі актори, блогери, запрошені гості настільки увійшли в роль, що мені здається, частина того, що ми планували за сценарієм, у якийсь момент просто пішла в імпровізацію. І це було круто, бо саме такі моменти роблять кліп живим", — додає артист.

Зйомки кліпу. Фото: Master Management 360.

Сингл "Мамо, я закохався" — це нова версія пісні "Закохався", яка отримала сучасніше та динамічніше звучання, але зберегла знайому з перших секунд мелодію та емоцію. За словами Романа Скорпіона, за роки пісня стала частиною особистих історій його слухачів – її співали на весіллях, концертах, у караоке, під неї закохувалися та освідчувалися.

"Пройшло багато років, змінилися музика, платформи й тренди. Я сам почув цю пісню по-новому. Але її історія залишається простою і зрозумілою – ти закохався і хочеш розповісти про це всьому світу. Саме цю емоцію мені хотілося зберегти", — говорить Роман.

За десять років хіт "Закохався" став одним із найвідоміших хітів артиста. Сьогодні пісня має близько 60 мільйонів переглядів на YouTube, а її фрагмент використали у понад 500 тисячах відео в TikTok.

Новий сингл "Мамо, я закохався" від Романа Скорпіона вже на всіх музичних цифрових майданчиках.