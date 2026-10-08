Прем'єра відео Мамо, я закохався! У головних ролях: Роман Скорпіон, Тетяна Песик, Вадим Новицький, Володимир Луцик, Цьоця Надя, Чорний Гуцул

Роман Скорпіон повернув хіт через 10 років: прем’єра клипа "Мамо, я закохався"
Роман Скорпіон представив кліп "Мамо, я закохався" на оновлену версію свого суперхіта "Закохався", який свого часу підкорив мільйони слухачів. Артист занурює глядачів у справжнє українське весілля у стилі 2000-х — із характерною атмосферою, музикою, гумором і деталями, які багато хто пам'ятає з власного дитинства та сімейних свят.
У кліпі знялися відомі українські актори, коміки та блогери. Серед них — Тетяна Песик, українська акторка й комікеса, відома за роллю Таньки у серіалах "Країна У" та "Танька і Володька"; Вадим Новіцький — український актор комедійного жанру та капітан команди "30+" у "Лізі Сміху".
Також у зйомках взяли участь блогери-мільйонники Володимир Луцик, відомий образом "Бабульки, яку полюбила вся країна", Цьоця Надя та Чорний Гуцул.
Щоб максимально точно передати атмосферу українського весілля 2000-х, команда продумала кожну деталь. На столах — знайомі з дитинства страви: вареники, голубці, борщ, домашня ковбаса, холодець, налисники, вафельні торти та обов'язковий коровай із лебедями. Меню спеціально підбирали в стилі тих років. На майданчику працювали кухарки, які готували страви просто під час зйомок. Відповідною була й сервіровка столів, а також інші деталі весілля — килими, рушники та декор.
Не обійшлося і без справжнього весільного колориту. У зйомках взяли участь циганський творчий колектив шоу-театр "Табір", коні та українські музики. Загалом на майданчику було близько 100 людей. Серед них – основні актори, учасники масових сцен та знімальна команда. Частину масових сцен зіграли звичайні жителі міста Жовква, де проходили зйомки кліпу "Мамо, я закохався".
"Зйомки кліпу через дощі ми кілька разів переносили. Нам дуже хотілося показати справжній двіж тих часів, тому чекали на погоду. Нам вдалось все відзняти за один день, було сонце і була справжня творча сінергія всіх людей в кадрі", — розповідає Роман Скорпіон.
Зйомки не обійшлися без курйозів. В одному з автомобілів вихлопна труба так диміла, що навколо машини стояв густий чорний дим, це додало ще більше сміху та колориту кадру. Також під час зйомок порвали сукню дружки, а в одному з епізодів автомобіль із нареченими буксує у величезній штучно створеній для зйомок калюжі. У результаті брудними після сцени були всі.
"Усі актори, блогери, запрошені гості настільки увійшли в роль, що мені здається, частина того, що ми планували за сценарієм, у якийсь момент просто пішла в імпровізацію. І це було круто, бо саме такі моменти роблять кліп живим", — додає артист.
Сингл "Мамо, я закохався" — це нова версія пісні "Закохався", яка отримала сучасніше та динамічніше звучання, але зберегла знайому з перших секунд мелодію та емоцію. За словами Романа Скорпіона, за роки пісня стала частиною особистих історій його слухачів – її співали на весіллях, концертах, у караоке, під неї закохувалися та освідчувалися.
"Пройшло багато років, змінилися музика, платформи й тренди. Я сам почув цю пісню по-новому. Але її історія залишається простою і зрозумілою – ти закохався і хочеш розповісти про це всьому світу. Саме цю емоцію мені хотілося зберегти", — говорить Роман.
За десять років хіт "Закохався" став одним із найвідоміших хітів артиста. Сьогодні пісня має близько 60 мільйонів переглядів на YouTube, а її фрагмент використали у понад 500 тисячах відео в TikTok.
Новий сингл "Мамо, я закохався" від Романа Скорпіона вже на всіх музичних цифрових майданчиках.