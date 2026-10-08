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Главная Шоу-бизнес Роман Скорпион вернул хит спустя 10 лет: премьера клипа "Мама, я влюбился"

Роман Скорпион вернул хит спустя 10 лет: премьера клипа "Мама, я влюбился"

Ua ru
8 октября 2026 11:57
Премьера видео Мама, я влюбился! В главных ролях: Роман Скорпион, Татьяна Песик, Вадим Новицкий, Владимир Луцик, Цёця Надя, Чёрный Гуцул
Съемки клипа. Фото: Master Management 360.

Роман Скорпион представил клип "Мама, я влюбился" на обновленную версию своего суперхита "Влюбился", который в свое время покорил миллионы слушателей. Артист погружает зрителей в настоящую украинскую свадьбу в стиле 2000-х — с характерной атмосферой, музыкой, юмором и деталями, которые многие помнят из собственного детства и семейных праздников.

В клипе снялись известные украинские актёры, комики и блогеры. Среди них — Татьяна Песик, украинская актриса и комик, известная по роли Таньки в сериалах "Страна У" и "Танька и Володька"; Вадим Новицкий — украинский комедийный актер и капитан команды «30+» в "Лиге смеха".

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Роман Скорпіон повернув свій хіт через 10 років ­– і влаштував справжнє українське весілля. Прем'єра відео "Мамо, я закохався"
Роман Скорпион. Фото: Master Management 360.

Также в съемках приняли участие блогеры с миллионной аудиторией Владимир Луцик, известный образом "Бабушки, которую полюбила вся страна", Цьоця Надя и Черный Гуцул.

Чтобы максимально точно передать атмосферу украинской свадьбы 2000-х, команда продумала каждую деталь. На столах — знакомые с детства блюда: вареники, голубцы, борщ, домашняя колбаса, холодец, блины, вафельные торты и обязательный каравай с лебедями. Меню специально подбирали в стиле тех лет. На площадке работали поварихи, которые готовили блюда прямо во время съемок. Соответствующей была и сервировка столов, а также другие детали свадьбы — ковры, рушники и декор.

Роман Скорпіон прем'єра відео "Мамо, я закохався"
Съемки клипа. Фото: Master Management 360.

Не обошлось и без настоящего свадебного колорита. В съемках приняли участие цыганский творческий коллектив шоу-театр "Табор", лошади и украинские музыканты. Всего на площадке было около 100 человек. Среди них — главные актеры, участники массовых сцен и съемочная команда. Часть массовых сцен сыграли обычные жители города Жовква, где проходили съемки клипа "Мама, я влюбился".

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Роман Скорпіон прем'єра відео "Мамо, я закохався"
Съемки клипа. Фото: Master Management 360.

"Из-за дождей мы несколько раз переносили съемки клипа. Нам очень хотелось показать настоящий дух тех времен, поэтому ждали подходящей погоды. Нам удалось всё отснять за один день, светило солнце и царила настоящая творческая синергия всех людей в кадре", — рассказывает Роман Скорпион.

Съемки не обошлись без курьезов. В одном из автомобилей выхлопная труба так дымила, что вокруг машины стоял густой черный дым, это добавило еще больше смеха и колорита кадру. Также во время съемок порвали платье подружки невесты, а в одном из эпизодов автомобиль с молодоженами буксует в огромной луже, специально созданной для съемок. В результате после этой сцены все были в грязи.

"Все актеры, блогеры, приглашенные гости настолько вошли в роль, что мне кажется, часть того, что мы планировали по сценарию, в какой-то момент просто перешла в импровизацию. И это было круто, потому что именно такие моменты делают клип живым", — добавляет артист.

Роман Скорпіон прем'єра відео "Мамо, я закохався"
Съемки клипа. Фото: Master Management 360.

Сингл "Мама, я влюбился" — это новая версия песни "Влюбился", которая приобрела более современное и динамичное звучание, но сохранила знакомую с первых секунд мелодию и эмоцию. По словам Романа Скорпиона, за эти годы песня стала частью личных историй его слушателей — ее пели на свадьбах, концертах, в караоке, под неё влюблялись и делали признания в любви.

"Прошло много лет, изменились музыка, платформы и тренды. Я сам услышал эту песню по-новому. Но её история остаётся простой и понятной — ты влюбился и хочешь рассказать об этом всему миру. Именно эту эмоцию мне хотелось сохранить", — говорит Роман.

За десять лет хит "Влюбился" стал одним из самых известных хитов артиста. Сегодня песня насчитывает около 60 миллионов просмотров на YouTube, а ее фрагмент использовали в более чем 500 тысячах видео в TikTok.

Новый сингл "Мама, я влюбился" от Романа Скорпиона уже доступен на всех музыкальных цифровых платформах.

артисты шоу-бизнес клип Роман Скорпион
Марина Кисадели - Редактор
Автор:
Марина Кисадели

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