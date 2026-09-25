Vlad Darwin та Марта Адамчук. Master Management 360.

Хітмейкер Vlad Darwin та українська співачка Марта Адамчук, відома своїм виразним оксамитовим вокалом, об’єдналися в новому дуеті. Артисти презентують чуттєву баладу "Дощ із квітів" — пісню про особливий момент у коханні, який трапляється лише раз.

"Дощ із квітів" — саундтрек до найцінніших моментів життя. Під цю пісню можна закохуватися, освідчуватися, одружуватися або просто повертатися у спогадах до митей, які хочеться зберегти назавжди.

Історія творчого тандему Vlad Darwin та Марти Адамчук розпочалася задовго до виходу нової композиції.

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Vlad Darwin та Марта Адамчук. Master Management 360.

"У нас із Мартою є спільний запис ще з 2014 року, який так і не був випущений. Щоразу, коли я переслуховував це демо, повертався до думки, що наш дует обов’язково має отримати продовження. Згодом один із великих телеканалів запросив нас разом виконати пісню Джона Леннона — і для мене це стало ще одним знаком, що нам варто знову об’єднатися творчо.

Я точно знав, що ми маємо заспівати про кохання. Можна сказати, що це моя перша балада про кохання від початку повномасштабного вторгнення. І я запросив до запису саме Марту, тому що її голос ідеально пасує до цієї пісні", — розповідає композитор Vlad Darwin.

Vlad Darwin та Марта Адамчук. Master Management 360.

"Пісня "Дощ із квітів" — це мій перший дует із чоловіком, тому для мене ця прем’єра особливо хвилююча. Я давно захоплювалася творчістю Влада й багато чула про нього як про талановитого автора пісень. І неймовірно радію, що сьогодні маю можливість заспівати нашу спільну історію.

Робота над цим дуетом відкрила мені Влада не тільки як глибоку творчу особистість, а й як сильного чоловіка, який точно знає, чого прагне. Мабуть, саме тому в нашому творчому процесі було все: і суперечки, і пошуки, і моменти повного взаєморозуміння, і глибока взаємна симпатія — передусім як двох творчих людей.

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"Дощ із квітів" — надзвичайно особлива для мене пісня. Я від неї просто в захваті. Під час зйомок відео я не змогла стримати сліз, тому що вона торкається дуже особистих і глибинних процесів усередині мене.

І мені всім серцем хочеться, щоб під "Дощ із квітів" у житті людей ставалося якомога більше любові", — розповіла Марта Адамчук.

Разом із композицією артисти презентують романтичний відеокліп, ідея якого народилася спонтанно під час благодійного туру Кіпром на підтримку Збройних сил України.

Знімання відбулося буквально за кілька годин на заході сонця — без заздалегідь підготовленого сценарію, професійної знімальної техніки чи спеціально підібраних образів.

Дивіться кліп "Дощ із квітів"

"Це відео ми зняли за декілька годин на заході сонця. У нас не було практично нічого: ані одягу для знімань, ані сценарію, ані остаточно затвердженої форми пісні. Нам допомагали друзі, ми багато імпровізували. Під час знімань плакали від краси моменту та сили емоцій, потім навіть встигли посваритися, але зрештою вийшло дуже чуттєве й атмосферне відео", — згадують артисти.

Символічно, що прем’єра пісні відбулася на весіллі військового, який уже декілька років захищає Україну. Разом зі своєю нареченою він станцював перший весільний танець під живий спів Vlad Darwin та Марти Адамчук. Під час танцю на молодят сипалися пелюстки троянд.

"Дощ із квітів" — історія про кохання, яке приходить у життя як рідкісна й неповторна мить. Про почуття, які хочеться прожити на повну й запам’ятати назавжди.