Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиОткрытияДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Шоу-бизнес Премьера! Влад Дарвин и Марта Адамчук представляют "Дощ із квітів" — новую оду любви (ВИДЕО)

Премьера! Влад Дарвин и Марта Адамчук представляют "Дощ із квітів" — новую оду любви (ВИДЕО)

Ua ru
25 сентября 2026 12:11
Хитмейкер Влад Дарвин и украинская певица Марта Адамчук, известная своим выразительным бархатным голосом, объединились в новом дуэте.
Vlad Darwin и Марта Адамчук. Master Management 360.

Хитмейкер Влад Дарвин и украинская певица Марта Адамчук, известная своим выразительным бархатным голосом, объединились в новом дуэте. Артисты представляют чувственную балладу "Дощ із квітів" — песню об особом моменте в любви, который случается лишь раз.

"Дощ із квітів" — саундтрек к самым ценным моментам жизни. Под эту песню можно влюбляться, признаваться в любви, жениться или просто возвращаться в воспоминаниях к мгновениям, которые хочется сохранить навсегда.
История творческого тандема Vlad Darwin и Марты Адамчук началась задолго до выхода новой композиции.

Реклама
Vlad Darwin та Марта Адамчук
Vlad Darwin и Марта Адамчук. Master Management 360.

"У нас с Мартой есть совместная запись ещё с 2014 года, которая так и не была выпущена. Каждый раз, когда я переслушивал это демо, я возвращался к мысли, что наш дуэт обязательно должен получить продолжение. Впоследствии один из крупных телеканалов пригласил нас вместе исполнить песню Джона Леннона — и для меня это стало еще одним знаком, что нам стоит снова объединиться творчески.
Я точно знал, что мы должны спеть о любви. Можно сказать, что это моя первая баллада о любви с начала полномасштабного вторжения. И я пригласил на запись именно Марту, потому что её голос идеально подходит к этой песне", — рассказывает композитор Vlad Darwin.

Vlad Darwin та Марта Адамчук
Vlad Darwin и Марта Адамчук. Master Management 360.

" "Дощ із квітів" — это мой первый дуэт с мужчиной, поэтому для меня эта премьера особенно волнующая. Я давно восхищалась творчеством Влада и много слышала о нем как о талантливом авторе песен. И невероятно рада, что сегодня у меня есть возможность спеть нашу общую историю.

Работа над этим дуэтом открыла для меня Влада не только как глубокую творческую личность, но и как сильного мужчину, который точно знает, к чему стремится. Наверное, именно поэтому в нашем творческом процессе было всё: и споры, и поиски, и моменты полного взаимопонимания, и глубокая взаимная симпатия — прежде всего как двух творческих людей.

Читайте также:

"Дощ із квітів" — чрезвычайно особенная для меня песня. Я от нее просто в восторге. Во время съемок клипа я не смогла сдержать слез, потому что она затрагивает очень личные и глубокие процессы внутри меня.

И мне всем сердцем хочется, чтобы под «Дождь из цветов» в жизни людей происходило как можно больше любви", — рассказала Марта Адамчук.

Вместе с композицией артисты представляют романтический видеоклип, идея которого родилась спонтанно во время благотворительного тура Кипром в поддержку Вооруженных сил Украины.
Съемки прошли буквально за несколько часов на закате — без заранее подготовленного сценария, профессиональной съемочной техники или специально подобранных образов.

Смотрите клип "Дощ із квітів"

"Это видео мы сняли за несколько часов на закате. У нас не было практически ничего: ни одежды для съемок, ни сценария, ни окончательно утвержденной версии песни. Нам помогали друзья, мы много импровизировали. Во время съемок плакали от красоты момента и силы эмоций, потом даже успели поссориться, но в итоге получилось очень чувственное и атмосферное видео", — вспоминают артисты.

Символично, что премьера песни состоялась на свадьбе военного, который уже несколько лет защищает Украину. Вместе со своей невестой он исполнил первый свадебный танец под живое пение Vlad Darwin и Марты Адамчук. Во время танца на молодоженов сыпались лепестки роз.

"Дощ із квітів" — история о любви, которая приходит в жизнь как редкий и неповторимый миг. О чувствах, которые хочется прожить на полную и запомнить навсегда.

шоу-бизнес певец Премьера Vlad Darwin
Марина Кисадели - Редактор
Автор:
Марина Кисадели

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации