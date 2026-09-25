Vlad Darwin и Марта Адамчук. Master Management 360.

Хитмейкер Влад Дарвин и украинская певица Марта Адамчук, известная своим выразительным бархатным голосом, объединились в новом дуэте. Артисты представляют чувственную балладу "Дощ із квітів" — песню об особом моменте в любви, который случается лишь раз.

"Дощ із квітів" — саундтрек к самым ценным моментам жизни. Под эту песню можно влюбляться, признаваться в любви, жениться или просто возвращаться в воспоминаниях к мгновениям, которые хочется сохранить навсегда.

История творческого тандема Vlad Darwin и Марты Адамчук началась задолго до выхода новой композиции.

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Vlad Darwin и Марта Адамчук. Master Management 360.

"У нас с Мартой есть совместная запись ещё с 2014 года, которая так и не была выпущена. Каждый раз, когда я переслушивал это демо, я возвращался к мысли, что наш дуэт обязательно должен получить продолжение. Впоследствии один из крупных телеканалов пригласил нас вместе исполнить песню Джона Леннона — и для меня это стало еще одним знаком, что нам стоит снова объединиться творчески.

Я точно знал, что мы должны спеть о любви. Можно сказать, что это моя первая баллада о любви с начала полномасштабного вторжения. И я пригласил на запись именно Марту, потому что её голос идеально подходит к этой песне", — рассказывает композитор Vlad Darwin.

Vlad Darwin и Марта Адамчук. Master Management 360.

" "Дощ із квітів" — это мой первый дуэт с мужчиной, поэтому для меня эта премьера особенно волнующая. Я давно восхищалась творчеством Влада и много слышала о нем как о талантливом авторе песен. И невероятно рада, что сегодня у меня есть возможность спеть нашу общую историю.

Работа над этим дуэтом открыла для меня Влада не только как глубокую творческую личность, но и как сильного мужчину, который точно знает, к чему стремится. Наверное, именно поэтому в нашем творческом процессе было всё: и споры, и поиски, и моменты полного взаимопонимания, и глубокая взаимная симпатия — прежде всего как двух творческих людей.

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"Дощ із квітів" — чрезвычайно особенная для меня песня. Я от нее просто в восторге. Во время съемок клипа я не смогла сдержать слез, потому что она затрагивает очень личные и глубокие процессы внутри меня.

И мне всем сердцем хочется, чтобы под «Дождь из цветов» в жизни людей происходило как можно больше любви", — рассказала Марта Адамчук.

Вместе с композицией артисты представляют романтический видеоклип, идея которого родилась спонтанно во время благотворительного тура Кипром в поддержку Вооруженных сил Украины.

Съемки прошли буквально за несколько часов на закате — без заранее подготовленного сценария, профессиональной съемочной техники или специально подобранных образов.

Смотрите клип "Дощ із квітів"

"Это видео мы сняли за несколько часов на закате. У нас не было практически ничего: ни одежды для съемок, ни сценария, ни окончательно утвержденной версии песни. Нам помогали друзья, мы много импровизировали. Во время съемок плакали от красоты момента и силы эмоций, потом даже успели поссориться, но в итоге получилось очень чувственное и атмосферное видео", — вспоминают артисты.

Символично, что премьера песни состоялась на свадьбе военного, который уже несколько лет защищает Украину. Вместе со своей невестой он исполнил первый свадебный танец под живое пение Vlad Darwin и Марты Адамчук. Во время танца на молодоженов сыпались лепестки роз.

"Дощ із квітів" — история о любви, которая приходит в жизнь как редкий и неповторимый миг. О чувствах, которые хочется прожить на полную и запомнить навсегда.