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Головна Шоу-бізнес Полякова вразила драматичним образом YS Couture на вечорі пам’яті Поклада

Полякова вразила драматичним образом YS Couture на вечорі пам’яті Поклада

Ua ru
7 жовтня 2026 13:10
Black Swan та кейп із Paris Fashion Week: Оля Полякова з’явилася у готичному образі на концерті Національна легенда Ігор Поклад
Оля Полякова. Фото: з мережі

4 жовтня у Національному палаці мистецтв "Україна" відбувся концерт-триб’ют "Національна легенда Ігор Поклад", присвячений творчості видатного українського композитора. Одним із найяскравіших виходів вечора став виступ Олі Полякової, яка виконала композицію "Ой, летіли дикі гуси".

Для виступу співачка обрала драматичний total black образ від українського бренду YS Couture by YANIS STEPANENKO. Команда поєднала знакову сукню Black Swan та Majestic March Cape, представлений цього року в межах Paris Fashion Week.

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YS Couture by YANIS STEPANENKO
Сукня для Олі Полякової. Фото: YS Couture by YANIS STEPANENKO.

Black Swan побудована навколо структурного мереживного корсета, напівпрозорих деталей і багатошарових фактур. Силует поєднує гранжеву естетику з кутюрною конструкцією та акцентує на контрасті між жорсткою формою корсета і легкістю мережива.

YS Couture by YANIS STEPANENKO
Оля Полякова. Фото: YS Couture by YANIS STEPANENKO.

Образ доповнив Majestic March Cape із французького мережива, вручну інкрустований чорним стеклярусом та оздоблений люневільською вишивкою в artisanal-техніках. Гротескний орнамент кейпа відсилає до готичної архітектури європейських соборів і додає образу театральності.

Оля Полякова YS Couture by YANIS STEPANENKO
Оля Полякова. Фото: з виступу.

Полякова виконала одну з найвідоміших композицій Ігоря Поклада на слова Юрія Рибчинського "Ой, летіли дикі гуси". Пісня була написана у 1969 році та стала особливо відомою у виконанні Ніни Матвієнко. До слова, раніше Полякова називала її однією зі своїх улюблених українських пісень із дитинства.

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Марина Кісаделі - Редактор
Автор:
Марина Кісаделі

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