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Главная Шоу-бизнес Полякова поразила всех своим драматичным образом от YS Couture на вечере памяти Поклада

Полякова поразила всех своим драматичным образом от YS Couture на вечере памяти Поклада

Ua ru
7 октября 2026 13:10
«Черный лебедь» и накидка с Paris Fashion Week: Оля Полякова появилась в готическом образе на концерте «Национальная легенда» Игоря Поклада
Оля Полякова. Фото: из интернета

4 октября в Национальном дворце искусств "Украина" состоялся концерт-трибьют "Национальная легенда Игорь Поклад", посвященный творчеству выдающегося украинского композитора. Одним из самых ярких выступлений вечера стало выступление Оли Поляковой, которая исполнила композицию «Ой, летели дикие гуси».

Для выступления певица выбрала драматичный total black образ от украинского бренда YS Couture by YANIS STEPANENKO. Команда сочетала знаковое платье Black Swan и накидку Majestic March Cape, представленную в этом году в рамках Paris Fashion Week.

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YS Couture by YANIS STEPANENKO
Платье для Оли Поляковой. Фото: YS Couture by YANIS STEPANENKO.

Black Swan построено вокруг структурного кружевного корсета, полупрозрачных деталей и многослойных фактур. Силуэт сочетает гранжевую эстетику с кутюрной конструкцией и акцентирует внимание на контрасте между жёсткой формой корсета и лёгкостью кружева.

YS Couture by YANIS STEPANENKO
Оля Полякова. Фото: YS Couture by YANIS STEPANENKO.

Образ дополнил плащ Majestic March Cape из французского кружева, вручную инкрустированный черным стеклярусом и украшенный люневильской вышивкой в artisanal-техниках. Гротескный орнамент накидки отсылает к готической архитектуре европейских соборов и придает образу театральность.

Оля Полякова YS Couture by YANIS STEPANENKO
Оля Полякова. Фото: с выступления.

Полякова исполнила одну из самых известных композиций Игоря Поклада на слова Юрия Рыбчинского "Ой, летели дикие гуси". Песня была написана в 1969 году и стала особенно известной в исполнении Нины Матвиенко. К слову, ранее Полякова называла её одной из своих любимых украинских песен с детства.

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Марина Кисадели - Редактор
Автор:
Марина Кисадели

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