П’ять легенд на сцені: як пройшла дискотека 80-00-х у Києві

Дискотека у Палаці Спорту. Фото: пресслужба

У Києві в Палаці Спорту 14 березня відбулася наймасштабніше дискотека столиці "ІТС МАЙ ЛАЙФ", на яку прийшло понад 8 000 глядачів. Музика знову обʼєнала покоління.

Про це повідомила пресслужба заходу, передає Новини.LIVE.

Після завершення блоку премії MUZVAR AWARDS над сценою піднялася велика диско-куля, а на виїзному подіумі стартувало шоу за участі DJ Sanya Dymov і DISCTRL. До виступу також долучилися MC Naja та шоубалет Genius із номерами, підготовленими спеціально для цієї події.

Діджей. Фото: пресслужба

Гості заходу. Фото: пресслужба

У форматі безперервного шоу під керівництвом DJ на сцені з’являлися легенди українського шоубізнесу з попурі головних хітів в оригінальному звучанні:

EL Кравчук виконав пісні "Доля" та "Солдат кохання";

Іво Бобул презентував мікс із "А вже осінь прийшла у мій сад", "Минає день, минає ніч" та "А липи цвітуть";

Віктор Павлік розчулив хітом "Ні обіцянок, ні пробачень" та запалив залу треком "Шикидим";

Марія Бурмака виконала "Розлюби" та "Сонцем, небом, дощем";

Анна Добриднєва представила україномовні версії треків "Happy End" та "Скандал".

Крім того, особливим візуальним елементом став перформанс команди аерогімнасток у блискучих диско-костюмах. Світлове шоу, сучасні технічні рішення, спецефекти та продуманий плейлист із відомих хітів перетворили зал на найбільший танцпол столиці.

Перформанс аерогімнасток. Фото: пресслужба

Дискотека у Києві. Фото: пресслужба

Нагадуємо, що 14 березня відбувся спеціальний формат — ГОЛОВНИЙ МУЗИЧНИЙ ДЕНЬ ВЕСНИ, який обʼєднав "ІТС МАЙ ЛАЙФ" та незалежну музичну премію MUZVAR AWARDS.

Під час премії нагородили 15 артистів за здобутки 2025 року, а на сцені виступили Тіна Кароль, MamaRika, MELOVIN, ШУГАР, Оля Цибульська та інші.

"Ми обіцяли особливий простір спогадів — ми його створили. Поєднання ностальгічних хітів із сучасним світловим та хореографічним продакшеном — це формат, на який чекав український глядач. Нам вдалося синхронізувати енергію різних поколінь: від молодих артистів премії MUZVAR до легенд сцени. Це доводить, що якісна українська музика не має терміну придатності", — зазначають організатори, команда культурного простору "В’ЯВА".

Дискотека "ІТС МАЙ ЛАЙФ". Фото: пресслужба

Відомо, що під час події гості та артисти долучилися до благодійного збору Третього армійського корпусу на закупівлю НРК. Підтримати збір можна за посиланням.

А 20 березня "ІТС МАЙ ЛАЙФ" відбудеться у Львові у клубі "МАЛЕВИЧ". Участь візбмуть DJ, шоу-балет, гурт MIRAMI та артист Левко Дурко.

Інформаційні партнери події у Палаці Спорту: "Радіо Сільпо", "Радіо П’ятниця" та "Ранок у Великому Місті" на ICTV2.