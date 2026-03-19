Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
П'ять легенд на сцені: як пройшла дискотека 80-00-х у Києві

П’ять легенд на сцені: як пройшла дискотека 80-00-х у Києві

Ua ru
Дата публікації: 19 березня 2026 09:44
Дискотека у Палаці Спорту. Фото: пресслужба
У Києві в Палаці Спорту 14 березня відбулася наймасштабніше дискотека столиці "ІТС МАЙ ЛАЙФ", на яку прийшло понад 8 000 глядачів. Музика знову обʼєнала покоління.

Про це повідомила пресслужба заходу, передає Новини.LIVE.

Після завершення блоку премії MUZVAR AWARDS над сценою піднялася велика диско-куля, а на виїзному подіумі стартувало шоу за участі DJ Sanya Dymov і DISCTRL. До виступу також долучилися MC Naja та шоубалет Genius із номерами, підготовленими спеціально для цієї події.

Дискотека "ІТС МАЙ ЛАЙФ" у Києві
Діджей. Фото: пресслужба
Дискотека "ІТС МАЙ ЛАЙФ" у Києві 14 березня
Гості заходу. Фото: пресслужба

У форматі безперервного шоу під керівництвом DJ на сцені з’являлися легенди українського шоубізнесу з попурі головних хітів в оригінальному звучанні: 

  • EL Кравчук виконав пісні "Доля" та "Солдат кохання";
  • Іво Бобул презентував мікс із "А вже осінь прийшла у мій сад", "Минає день, минає ніч" та "А липи цвітуть";
  • Віктор Павлік розчулив хітом "Ні обіцянок, ні пробачень" та запалив залу треком "Шикидим";
  • Марія Бурмака виконала "Розлюби" та "Сонцем, небом, дощем";
  • Анна Добриднєва представила україномовні версії треків "Happy End" та "Скандал".

Крім того, особливим візуальним елементом став перформанс команди аерогімнасток у блискучих диско-костюмах. Світлове шоу, сучасні технічні рішення, спецефекти та продуманий плейлист із відомих хітів перетворили зал на найбільший танцпол столиці.

Дискотека у Києві 14 березня
Перформанс аерогімнасток. Фото: пресслужба
Дискотека після премії MUZVAR AWARDS
Дискотека у Києві. Фото: пресслужба

Нагадуємо, що 14 березня відбувся спеціальний формат — ГОЛОВНИЙ МУЗИЧНИЙ ДЕНЬ ВЕСНИ, який обʼєднав "ІТС МАЙ ЛАЙФ" та незалежну музичну премію MUZVAR AWARDS. 

Під час премії нагородили 15 артистів за здобутки 2025 року, а на сцені виступили Тіна Кароль, MamaRika, MELOVIN, ШУГАР, Оля Цибульська та інші.

"Ми обіцяли особливий простір спогадів — ми його створили. Поєднання ностальгічних хітів із сучасним світловим та хореографічним продакшеном — це формат, на який чекав український глядач. Нам вдалося синхронізувати енергію різних поколінь: від молодих артистів премії MUZVAR до легенд сцени. Це доводить, що якісна українська музика не має терміну придатності", — зазначають організатори, команда культурного простору "В’ЯВА".

Дискотека "ІТС МАЙ ЛАЙФ" у Києві після MUZVAR
Дискотека "ІТС МАЙ ЛАЙФ". Фото: пресслужба

Відомо, що під час події гості та артисти долучилися до благодійного збору Третього армійського корпусу на закупівлю НРК. Підтримати збір можна за посиланням.

А 20 березня "ІТС МАЙ ЛАЙФ" відбудеться у Львові у клубі "МАЛЕВИЧ". Участь візбмуть DJ, шоу-балет, гурт MIRAMI та артист Левко Дурко. 

Інформаційні партнери події у Палаці Спорту: "Радіо Сільпо", "Радіо П’ятниця" та "Ранок у Великому Місті" на ICTV2.

Київ танці заходи
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації