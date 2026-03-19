Пять легенд на сцене: как прошла дискотека 80-00-х в Киеве

В Киеве во Дворце Спорта 14 марта состоялась самая масштабная дискотека столицы "ИТС МАЙ ЛАЙФ", на которую пришло более 8 000 зрителей. Музыка снова объединяла поколения.

После завершения блока премии MUZVAR AWARDS над сценой поднялся большой диско-шар, а на выездном подиуме стартовало шоу с участием DJ Sanya Dymov и DISCTRL. К выступлению также присоединились MC Naja и шоу-балет Genius с номерами, подготовленными специально для этого события.

В формате непрерывного шоу под руководством DJ на сцене появлялись легенды украинского шоу-бизнеса с попурри главных хитов в оригинальном звучании:

EL Кравчук исполнил песни "Доля" и "Солдат любви";

Иво Бобул представил микс из "А вже осінь прийшла у мій сад", "Минає день, минає ніч" и "А липи цвітуть";

Виктор Павлик растрогал хитом "Ні обіцянок, ні пробачень" и зажег зал треком "Шикидим";

Мария Бурмака исполнила "Розлюби" и "Солнцем, небом, дождем";

Анна Добрыднева представила украиноязычные версии треков "Happy End" и "Скандал".

Кроме того, особым визуальным элементом стал перформанс команды аэрогимнасток в блестящих диско-костюмах. Световое шоу, современные технические решения, спецэффекты и продуманный плейлист из известных хитов превратили зал в самый большой танцпол столицы.

Напоминаем, что 14 марта состоялся специальный формат — ГЛАВНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ДЕНЬ ВЕСНЫ, который объединил "ИТС МАЙ ЛАЙФ" и независимую музыкальную премию MUZVAR AWARDS.

Во время премии наградили 15 артистов за достижения 2025 года, а на сцене выступили Тина Кароль, MamaRika, MELOVIN, ШУГАР, Оля Цибульская и другие.

"Мы обещали особое пространство воспоминаний — мы его создали. Сочетание ностальгических хитов с современным световым и хореографическим продакшеном — это формат, который ждал украинский зритель. Нам удалось синхронизировать энергию разных поколений: от молодых артистов премии MUZVAR до легенд сцены. Это доказывает, что качественная украинская музыка не имеет срока годности", — отмечают организаторы, команда культурного пространства "В'ЯВА".

Известно, что во время события гости и артисты присоединились к благотворительному сбору Третьего армейского корпуса на закупку НРК. Поддержать сбор можно по ссылке.

А 20 марта "ИТС МАЙ ЛАЙФ" состоится во Львове в клубе "МАЛЕВИЧ". Участие примут DJ, шоу-балет, группа MIRAMI и артист Левко Дурко.

Информационные партнеры события во Дворце Спорта: "Радио Сильпо", "Радио Пятница" и "Утро в Большом Городе" на ICTV2.