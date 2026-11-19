Макс Барських. Фото: з нового альбому "Не кажи нікому".

Майбутній альбом "Не кажи нікому" вже став феноменом у кар’єрі Макса Барських та українському шоу-бізнесі. Кожен із семи синглів, представлених музикантом протягом року, увійшов до топ-5 пісень чарту Apple Music.

До платівки увійдуть "Не складається", "Колишній", "Закоханий", "Сльози", "Людина для мене", "Стерти чат" та бенгер "Кольє", який четвертий тиждень поспіль очолює українські радіочарти.

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Макс Барських. Фото: з нового альбому "Не кажи нікому".

Однією з останніх прем’єр майбутнього альбому став сингл "Невчасно", презентований під час восьмого прайму "Фабрики зірок" на SWEET.TV, присвяченого творчості Макса Барських. Уже за кілька днів після релізу композиція посіла третю сходинку чарту Apple Music.

"Невчасно" відкриває другу частину платівки та знаменує зміну музичного настрою.

Макс Барських. Фото: з нового альбому "Не кажи нікому".

Анонс альбому відбувається на тлі важливих змін у творчій кар’єрі музиканта. Під час того ж ефіру "Фабрики зірок" Макс Барських та режисер Алан Бадоєв оголосили про завершення співпраці після 18 років спільної роботи.

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