Макс Барских. Фото: из нового альбома "Не говори никому".

Будущий альбом «Не говори никому» уже стал феноменом в карьере Макса Барских и в украинском шоу-бизнесе. Каждый из семи синглов, выпущенных музыкантом в течение года, вошёл в топ-5 песен чарта Apple Music.

В альбом войдут "Не складывается", "Бывший", "Влюбленный", "Слезы", "Человек для меня", "Стереть чат" и хит "Колье", который четвертую неделю подряд возглавляет украинские радиочарты.

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Макс Барских. Фото: из нового альбома «Не говори никому».

Одной из последних премьер будущего альбома стал сингл «Невчасно», представленный во время восьмого прайма "Фабрики звезд" на SWEET.TV, посвященного творчеству Макса Барских. Уже через несколько дней после релиза композиция заняла третье место в чарте Apple Music.

"Невчасно" открывает вторую часть альбома и знаменует смену музыкального настроения.

Макс Барских. Фото: из нового альбома "Не говори никому".

Анонс альбома происходит на фоне важных перемен в творческой карьере музыканта. Во время того же эфира "Фабрики звезд" Макс Барских и режиссер Алан Бадоев объявили о завершении сотрудничества после 18 лет совместной работы.

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