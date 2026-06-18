Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Шоу-бізнес На фестивалі Jūrmala 2026 виступлять Zdob și Zdub та Sunstrok

На фестивалі Jūrmala 2026 виступлять Zdob și Zdub та Sunstrok

Ua ru
Дата публікації: 18 червня 2026 12:45
З Кишинева та Тирасполя до Дзінтарі: на фестивалі Laima Rendezvous Jūrmala 2026 виступлять Zdob și Zdub та Sunstroke Project
Zdob și Zdub та Sunstrok. Фото: Laima Rendezvous

Два покоління, дві різні музичні мови, одна країна — на фестивалі Laima Rendezvous Jūrmala 2026 Молдову представлять одразу два видатні, але абсолютно несхожі один на одного музичні колективи. 24 липня, у вечір відкриття фестивалю, вперше на сцену концертного залу "Дзінтарі" вийде фолк-рок-легенда Zdob și Zdub. А 25 липня до "Дзінтарі" повернуться давні друзі фестивалю та улюбленці публіки — віртуози саксофона та танцювальної музики Sunstroke Project. Разом ці два колективи розкриють силу сучасної молдавської музики та різноманіття її художніх форм.

Заснований у 1994 році в Кишиневі, гурт Zdob și Zdub уже понад тридцять років поєднує, здавалося б, непоєднувані — корені молдавського та румунського фольклору з енергією панк-року, етнографічну точність з іронією міської культури. Гурт під керівництвом Романа Ягупова випустив десять студійних альбомів і став єдиним виконавцем в історії "Євробачення", який тричі успішно пройшов півфінал: у 2005 році з піснею "Boonika bate doba", у 2011-му — з "So Lucky" та у 2022 році разом із Frații Advahov із піснею "Trenulețul", яка завоювала серця міжнародної аудиторії, посіла сьоме місце у фіналі та стала справжнім культурним послом Молдови по всій Європі. Від легендарних "DJ Vasile" та "Videocronica" до ранніх колаборацій з оркестром Еміра Кустуріци No Smoking Orchestra їхнє звучання завжди балансує між традицією та сміливим художнім експериментом. У вечір відкриття ця музика пролунає у супроводі живого фестивального оркестру.

Zdob și Zdub и Sunstrok
Zdob și Zdub та Sunstrok. Фото: Laima Rendezvous

Sunstroke Project, заснований у 2007 році в Тирасполі, — ім’я, яке публіка фестивалю знає й любить уже багато років. Дворазові учасники "Євробачення": у 2010 році разом з Олею Тірою з піснею "Run Away", світову славу якої забезпечив легендарний інтернет-феномен Epic Sax Guy саксофоніста Сергія Степанова, та у 2017 році з електропоп-хітом "Hey Mamma", який посів третє місце у фіналі — найкращий результат Молдови за всю історію конкурсу. Цього року в кар’єрі колективу стався новий яскравий поворот: Сергій Степанов із піснею "Run Away" дійшов до півфіналу 19-го сезону популярного британського шоу Britain's Got Talent, де його спільний виступ із британським артистом KSI став одним із найяскравіших моментів сезону й отримав похвалу від члена журі Саймона Коуелла. Тим часом сама пісня "Run Away" вже четвертий рік поспіль утримує позиції у світових танцювальних чартах. Чудовий голос соліста, поєднання саксофона та сучасної танцювальної музики, харизматична сценічна подача та бездоганне відчуття ритму перетворюють кожен їхній виступ на яскраве шоу, наповнене світлом і живою енергією.

"Молдова — невелика країна з неймовірно потужним музичним голосом. Завдяки Zdob și Zdub та Sunstroke Project ми даємо нашим глядачам можливість познайомитися з двома абсолютно різними обличчями молдавської музики, і обидва гурти дарують саме те, що ми найбільше цінуємо у фестивалі: автентичність, енергію та музичну свободу", — коментує Лайма Вайкуле.

Фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2026 відбудеться з 24 по 26 липня у концертному залі "Дзінтарі". Організатори фестивалю дякують за підтримку Юрмальській міській думі, BMW Latvija, Inchcape Motors Latvia, LIDO, VENDEN та косметиці Dzintars. Квитки можна придбати на сайті www.laimafestival.lv. VIP-бронювання та додаткова інформація: +371 26645333.

Читайте також:

До зустрічі в Дзінтарі — на найочікуванішій музичній події літа!

Юлія Жагунова | PR фестивалю
pr@laimafestival.lv | +371 26781823

шоу-бізнес зірки фестиваль Лайми Вайкуле в Юрмалі
Марина Кісаделі - Редактор
Автор:
Марина Кісаделі
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації