З Кишинева та Тирасполя до Дзінтарі: на фестивалі Laima Rendezvous Jūrmala 2026 виступлять Zdob și Zdub та Sunstroke Project

Zdob și Zdub та Sunstrok. Фото: Laima Rendezvous

Два покоління, дві різні музичні мови, одна країна — на фестивалі Laima Rendezvous Jūrmala 2026 Молдову представлять одразу два видатні, але абсолютно несхожі один на одного музичні колективи. 24 липня, у вечір відкриття фестивалю, вперше на сцену концертного залу "Дзінтарі" вийде фолк-рок-легенда Zdob și Zdub. А 25 липня до "Дзінтарі" повернуться давні друзі фестивалю та улюбленці публіки — віртуози саксофона та танцювальної музики Sunstroke Project. Разом ці два колективи розкриють силу сучасної молдавської музики та різноманіття її художніх форм.

Заснований у 1994 році в Кишиневі, гурт Zdob și Zdub уже понад тридцять років поєднує, здавалося б, непоєднувані — корені молдавського та румунського фольклору з енергією панк-року, етнографічну точність з іронією міської культури. Гурт під керівництвом Романа Ягупова випустив десять студійних альбомів і став єдиним виконавцем в історії "Євробачення", який тричі успішно пройшов півфінал: у 2005 році з піснею "Boonika bate doba", у 2011-му — з "So Lucky" та у 2022 році разом із Frații Advahov із піснею "Trenulețul", яка завоювала серця міжнародної аудиторії, посіла сьоме місце у фіналі та стала справжнім культурним послом Молдови по всій Європі. Від легендарних "DJ Vasile" та "Videocronica" до ранніх колаборацій з оркестром Еміра Кустуріци No Smoking Orchestra їхнє звучання завжди балансує між традицією та сміливим художнім експериментом. У вечір відкриття ця музика пролунає у супроводі живого фестивального оркестру.

Zdob și Zdub та Sunstrok. Фото: Laima Rendezvous

Sunstroke Project, заснований у 2007 році в Тирасполі, — ім’я, яке публіка фестивалю знає й любить уже багато років. Дворазові учасники "Євробачення": у 2010 році разом з Олею Тірою з піснею "Run Away", світову славу якої забезпечив легендарний інтернет-феномен Epic Sax Guy саксофоніста Сергія Степанова, та у 2017 році з електропоп-хітом "Hey Mamma", який посів третє місце у фіналі — найкращий результат Молдови за всю історію конкурсу. Цього року в кар’єрі колективу стався новий яскравий поворот: Сергій Степанов із піснею "Run Away" дійшов до півфіналу 19-го сезону популярного британського шоу Britain's Got Talent, де його спільний виступ із британським артистом KSI став одним із найяскравіших моментів сезону й отримав похвалу від члена журі Саймона Коуелла. Тим часом сама пісня "Run Away" вже четвертий рік поспіль утримує позиції у світових танцювальних чартах. Чудовий голос соліста, поєднання саксофона та сучасної танцювальної музики, харизматична сценічна подача та бездоганне відчуття ритму перетворюють кожен їхній виступ на яскраве шоу, наповнене світлом і живою енергією.

"Молдова — невелика країна з неймовірно потужним музичним голосом. Завдяки Zdob și Zdub та Sunstroke Project ми даємо нашим глядачам можливість познайомитися з двома абсолютно різними обличчями молдавської музики, і обидва гурти дарують саме те, що ми найбільше цінуємо у фестивалі: автентичність, енергію та музичну свободу", — коментує Лайма Вайкуле.

Фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2026 відбудеться з 24 по 26 липня у концертному залі "Дзінтарі". Організатори фестивалю дякують за підтримку Юрмальській міській думі, BMW Latvija, Inchcape Motors Latvia, LIDO, VENDEN та косметиці Dzintars. Квитки можна придбати на сайті www.laimafestival.lv. VIP-бронювання та додаткова інформація: +371 26645333.

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Юлія Жагунова | PR фестивалю

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