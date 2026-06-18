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Главная Шоу-бизнес На фестивале Jūrmala 2026 выступят Zdob și Zdub и Sunstrok

На фестивале Jūrmala 2026 выступят Zdob și Zdub и Sunstrok

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Дата публикации 18 июня 2026 12:45
Из Кишинёва и Тирасполя в Дзинтари: на фестивале Laima Rendezvous Jūrmala 2026 выступят Zdob și Zdub и Sunstroke Project
Zdob și Zdub и Sunstrok. Фото: Laima Rendezvous

Два поколения, два разных музыкальных языка, одна страна — на фестивале Laima Rendezvous Jūrmala 2026 Молдову представят сразу два выдающихся, но совершенно непохожих друг на друга музыкальных коллектива. 24 июля, в вечер открытия фестиваля, впервые на сцену концертного зала "Дзинтари" поднимется фолк-рок-легенда Zdob și Zdub. А 25 июля в Дзинтари вернутся давние друзья фестиваля и любимцы публики — виртуозы саксофона и танцевальной музыки Sunstroke Project. Вместе эти два состава раскроют силу современной молдавской музыки и многообразие её художественных форм.

Основанная в 1994 году в Кишинёве, группа Zdob și Zdub уже более тридцати лет соединяет, казалось бы, несоединимое — корни молдавского и румынского фольклора с энергией панк-рока, этнографическую точность с иронией городской культуры. Состав под руководством Романа Ягупова выпустил десять студийных альбомов и стал единственным исполнителем в истории "Евровидения", трижды успешно прошедшим полуфинал: в 2005 году с песней "Boonika bate doba", в 2011-м — с "So Lucky" и в 2022 году вместе с Frații Advahov с международно полюбившейся "Trenulețul", занявшей седьмое место в финале и ставшей подлинным культурным послом Молдовы по всей Европе. От легендарных "DJ Vasile" и "Videocronica" до ранних коллабораций с оркестром Эмира Кустурицы No Smoking Orchestra их звучание всегда балансирует между традицией и смелым художественным экспериментом. В вечер открытия эта музыка прозвучит в сопровождении живого фестивального оркестра.

Zdob și Zdub и Sunstrok
Zdob și Zdub и Sunstrok. Фото: Laima Rendezvous

Sunstroke Project, основанная в 2007 году в Тирасполе, имя, которое публика фестиваля знает и любит уже много лет. Двукратные участники "Евровидения": в 2010 году вместе с Олей Тирой с песней "Run Away", мировую славу которой обеспечил легендарный интернет-феномен Epic Sax Guy саксофониста Сергея Степанова, и в 2017 году с электропоп-хитом "Hey Mamma", занявшим третье место в финале  — лучший результат Молдовы за всю историю конкурса. В этом году в карьере коллектива произошёл новый яркий поворот: Сергей Степанов с песней "Run Away" дошёл до полуфинала 19-го сезона популярного британского шоу Britain's Got Talent, где его совместное выступление с британским артистом KSI стало одним из самых ярких моментов сезона и получило похвалу от члена жюри Саймона Коуэлла. Тем временем сама песня "Run Away" уже четвёртый год подряд удерживает позиции в мировых танцевальных чартах. Великолепный голос солиста, синтез саксофона и современной танцевальной музыки, харизматичная сценическая подача и безупречное чувство ритма превращают каждое их выступление в искрящееся шоу, наполненное светом и живой энергией.

"Молдова небольшая страна с невероятно мощным музыкальным голосом. С Zdob și Zdub и Sunstroke Project мы даём нашим зрителям возможность узнать два совершенно разных лица молдавской музыки, и оба дарят именно то, что мы больше всего ценим в фестивале: подлинность, энергию и музыкальную свободу", — комментирует Лайма Вайкуле.

Фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2026 состоится с 24 по 26 июля в концертном зале "Дзинтари". Организаторы фестиваля благодарят за поддержку Юрмальскую городскую думу, BMW Latvija, Inchcape Motors Latvia, LIDO, VENDEN и косметику Dzintars. Билеты доступны на сайте www.laimafestival.lv. VIP-бронирование и дополнительная информация: +371 26645333.

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До встречи в Дзинтари — на самом ожидаемом музыкальном событии лета!

Юлия Жагунова | PR фестиваля
 pr@laimafestival.lv | +371 26781823

шоу-бизнес звезды фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале
Марина Кисадели - Редактор
Автор:
Марина Кисадели
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