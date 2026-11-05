Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУЗаконSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Закон
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Шоу-бізнес Макс Барських повертається на "Фабрику зірок" через 18 років

Макс Барських повертається на "Фабрику зірок" через 18 років

Ua ru
5 листопада 2026 12:17
Через 18 років Макс Барських повертається туди, де розпочалася його музична історія, щоб переосмислити власні хіти разом із новим поколінням виконавців під час восьмого прайму Фабрики зірок Фото: Фабрика зірок.
Макс Барських. Фото: Фабрика зірок.

Від скандального виходу з телевізійного шоу до статусу найуспішнішого артиста країни. Через 18 років Макс Барських повертається туди, де розпочалася його музична історія, щоб переосмислити власні хіти разом із новим поколінням виконавців під час восьмого прайму "Фабрики зірок" на SWEET.TV.

Музичний вечір фабриканти відкриють новими україномовними хітами Барських із концертної програми Open Air Fest "Сьогодні має сенс", з якою артист цього літа проїхав Україну в межах масштабного туру.

Реклама
Макс Барських
Макс Барських. Фото: Фабрика зірок.

Центральною подією восьмого  прайму стане переосмислення музичного каталогу співака. Учасники обрали композиції різних періодів його кар’єри, які свого часу виходили російською мовою та досі не мали офіційних україномовних версій. Молоді виконавці самостійно переклали тексти, створили нові аранжування, попрацювали над саундпродюсуванням та адаптували відомі пісні до власного музичного стилю.

Макс Барських. Фото: Фабрика зірок.
Макс Барських. Фото: Фабрика зірок.

Хіти, на яких виросло ціле покоління слухачів, отримають друге життя. Барських також надасть фабрикантам офіційний дозвіл виконувати ці композиції на власних концертах, а їхні нові версії з’являться на цифрових стримінгових платформах.

Для самого Барських це інвестиція в нове покоління української попмузики та ще один крок в переосмисленні власного музичного доробку.

Читайте також:
Макс Барських шоу-бізнес співак "Фабрика зірок"
Марина Кісаделі - Редактор
Автор:
Марина Кісаделі

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації