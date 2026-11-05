Макс Барских. Фото: Фабрика звёзд.

От скандального ухода из телешоу до статуса самого успешного артиста страны. Спустя 18 лет Макс Барских возвращается туда, где началась его музыкальная история, чтобы переосмыслить собственные хиты вместе с новым поколением исполнителей во время восьмого прайма "Фабрики звезд" на SWEET.TV.

Музыкальный вечер «фабриканты» откроют новыми украиноязычными хитами Барских из концертной программы Open Air Fest "Сегодня имеет смысл", с которой артист этим летом объехал Украину в рамках масштабного тура.

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Макс Барских. Фото: Фабрика звёзд.

Центральным событием восьмого прайма станет переосмысление музыкального каталога певца. Участники выбрали композиции разных периодов его карьеры, которые в свое время выходили на русском языке и до сих пор не имели официальных украиноязычных версий. Молодые исполнители самостоятельно перевели тексты, создали новые аранжировки, поработали над саундпродюсированием и адаптировали известные песни к собственному музыкальному стилю.

Макс Барских. Фото: Фабрика звёзд.

Хиты, на которых выросло целое поколение слушателей, обретут новую жизнь. Барских также предоставит участникам "Фабрики звезд" официальное разрешение исполнять эти композиции на своих концертах, а их новые версии появятся на цифровых стриминговых платформах.

Для самого Барских это инвестиция в новое поколение украинской поп-музыки и ещё один шаг в переосмыслении собственного музыкального наследия.