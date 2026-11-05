Макс Барских возвращается на "Фабрику звезд" спустя 18 лет
От скандального ухода из телешоу до статуса самого успешного артиста страны. Спустя 18 лет Макс Барских возвращается туда, где началась его музыкальная история, чтобы переосмыслить собственные хиты вместе с новым поколением исполнителей во время восьмого прайма "Фабрики звезд" на SWEET.TV.
Музыкальный вечер «фабриканты» откроют новыми украиноязычными хитами Барских из концертной программы Open Air Fest "Сегодня имеет смысл", с которой артист этим летом объехал Украину в рамках масштабного тура.
Центральным событием восьмого прайма станет переосмысление музыкального каталога певца. Участники выбрали композиции разных периодов его карьеры, которые в свое время выходили на русском языке и до сих пор не имели официальных украиноязычных версий. Молодые исполнители самостоятельно перевели тексты, создали новые аранжировки, поработали над саундпродюсированием и адаптировали известные песни к собственному музыкальному стилю.
Хиты, на которых выросло целое поколение слушателей, обретут новую жизнь. Барских также предоставит участникам "Фабрики звезд" официальное разрешение исполнять эти композиции на своих концертах, а их новые версии появятся на цифровых стриминговых платформах.
Для самого Барских это инвестиция в новое поколение украинской поп-музыки и ещё один шаг в переосмыслении собственного музыкального наследия.