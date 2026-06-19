Сиквел Кольє від Макса Барських та гості: IVAN LIULENOV і KLER на Open Air Fest

Макс Барських. Фото: Open Air Fest

За тиждень до старту всеукраїнського Max Barskih "Сьогодні має сенс" Open Air Fest, який розпочнеться 27 червня масштабним шоу на ВДНГ у Києві, музикант презентує новий сингл — "Кольє".

За словами артиста, і сама пісня, і відеокліп на неї є своєрідним прологом до майбутнього шоу у супроводі симфонічного оркестру.

"Кольє" також стало першою творчою співпрацею Макса Барських з Іваном Клименко. Робота над композицією тривала майже рік.

"Я дуже рідко виконую пісні, написані іншими авторами. Але з Іваном мені було цікаво експериментувати. Нам знадобилося кілька спроб, щоб знайти саме ту композицію. "Кольє" — це стовідсоткове влучання в мої сенси, мою аудиторію та в те, що мені хотілося б нести людям", — розповідає Макс Барських.

Візуальним продовженням треку став кліп від Алана Бадоєва — стильна кримінальна драма, у якій спокуслива хореографія, нестримна пластика Барських та атмосфера великої авантюри формують окремий художній світ.

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Макс Барських. Фото: Open Air Fest.

Саме ця робота вперше відкриває глядачеві естетику майбутнього шоу "Сьогодні має сенс" — від костюмів і сценічної пластики до музичного настрою та візуальної драматургії.

IVAN LIULENOV став першим запрошеним гостем дебютного фестивалю Макса Барських "Сьогодні має сенс" Open Air Fest

Макс Барських оголосив першого спеціального гостя свого фестивалю "Сьогодні має сенс" Open Air Fest, який відбудеться 27 червня в Києві. Ним став IVAN LIULENOV. Через високий попит на квитки та значний інтерес аудиторії подію перенесли на нову, більш масштабну локацію — ВДНГ.

Під час фестивалю IVAN LIULENOV виконає свої найпопулярніші пісні, які вже стали візитівкою артиста та здобули широку любов слухачів.

"Для мене це буде особливий виступ і особливий вечір. Я щиро вдячний команді Макса Барських за запрошення та довіру. Макс — артист великого рівня, який надихає своїм професіоналізмом і творчістю. Для мене велика честь мати можливість виступити перед його аудиторією та стати частиною цього фестивалю", — коментує свою участь IVAN.

IVAN LIULENOV. Фото: Open Air Fest.

"Сьогодні має сенс" — це велике Open Air Show Макса Барських у форматі фестивального дня. Подія поєднає масштабне сольне шоу артиста, сучасну сценічну постановку та комфортний простір просто неба, де гості зможуть провести час до початку головного концерту.

На території ВДНГ працюватимуть фудкорти, бари, фотозони, зони відпочинку, розважальні локації та активності від партнерів. Глядачі зможуть прийти не лише на виступ Макса Барських, а й провести цілий день у просторі музики, зустрічей і літнього дозвілля.

Організатори також готують нові анонси щодо програми події, про які буде оголошено найближчим часом.

KLER стане спеціальною гостею великого Open Air Show Макса Барських "Сьогодні має сенс"

Співачка KLER приєднається до великого Open Air Show Макса Барських "Сьогодні має сенс", яке відбудеться 27 червня у Києві на території ВДНГ.

Артистка вийде на сцену як спеціальна гостя вечора та виконає одні зі своїх найвідоміших композицій — "Над хмарами", "На вінілі", "Зірка" та інші пісні, що здобули популярність на стримінгових платформах і знайшли відгук у слухачів.

KLER. Фото: Open Air Fest.

"Сьогодні має сенс" — це велике Open Air Show Макса Барських у форматі фестивального дня. Подія поєднає масштабне сольне шоу артиста, сучасну сценічну постановку та комфортний простір просто неба, де гості зможуть провести час до початку головного концерту.

На території ВДНГ працюватимуть фудкорти, бари, фотозони, зони відпочинку, розважальні локації та активності від партнерів. Глядачі зможуть прийти не лише на виступ Макса Барських, а й провести цілий день у просторі музики, зустрічей і літнього дозвілля.

Організатори також готують нові анонси щодо програми події, про які буде оголошено найближчим часом.

Квитки: https://max-barskih.com/

АКРЕДИТАЦІЯ: https://forms.gle/xvwG74a4ipTzzVwVA

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