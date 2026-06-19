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Главная Шоу-бизнес "Колье" от Макса Барских и гости: IVAN LIULENOV и KLER на Open Air Fest

"Колье" от Макса Барских и гости: IVAN LIULENOV и KLER на Open Air Fest

Ua ru
Дата публикации 19 июня 2026 12:13
Сиквел «Колье» от Макса Барских и гости: IVAN LIULENOV и KLER на Open Air Fest
Макс Барских. Фото: Open Air Fest
Ключевые моменты IVAN LIULENOV стал первым приглашенным гостем дебютного фестиваля Макса Барских "Сегодня имеет смысл" Open Air Fest KLER станет специальной гостьей грандиозного Open Air Show Макса Барских «Сегодня имеет смысл»

За неделю до старта всеукраинского фестиваля Max Barskih "Сегодня имеет смысл" Open Air Fest, который начнётся 27 июня масштабным шоу на ВДНХ в Киеве, музыкант представляет новый сингл — "Колье".

По словам артиста, и сама песня, и видеоклип на неё являются своеобразным прологом к предстоящему шоу в сопровождении симфонического оркестра.

"Колье" также стало первым творческим сотрудничеством Макса Барских с Иваном Клименко. Работа над композицией длилась почти год.

"Я очень редко исполняю песни, написанные другими авторами. Но с Иваном мне было интересно экспериментировать. Нам понадобилось несколько попыток, чтобы найти именно ту композицию. "Колье" — это стопроцентная точность в моих смыслах, моей аудитории и в том, что я хотел бы донести до людей", — рассказывает Макс Барских.

Визуальным продолжением трека стал клип от Алана Бадоева — стильная криминальная драма, в которой соблазнительная хореография, безудержная пластика Барских и атмосфера большой авантюры формируют отдельный художественный мир.

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Макс Барських
Макс Барских. Фото: Open Air Fest.

Именно эта работа впервые раскрывает зрителю эстетику будущего шоу "Сегодня имеет смысл" — от костюмов и сценической пластики до музыкального настроения и визуальной драматургии.

IVAN LIULENOV стал первым приглашенным гостем дебютного фестиваля Макса Барских "Сегодня имеет смысл" Open Air Fest

Макс Барских объявил первого специального гостя своего фестиваля "Сегодня имеет смысл" Open Air Fest, который состоится 27 июня в Киеве. Им стал IVAN LIULENOV. Из-за высокого спроса на билеты и значительного интереса аудитории мероприятие перенесли на новую, более масштабную площадку — ВДНХ.

Во время фестиваля IVAN LIULENOV исполнит свои самые популярные песни, которые уже стали визитной карточкой артиста и завоевали широкую любовь слушателей.

"Для меня это будет особенное выступление и особенный вечер. Я искренне благодарен команде Макса Барских за приглашение и доверие. Макс — артист высокого уровня, который вдохновляет своим профессионализмом и творчеством. Для меня большая честь иметь возможность выступить перед его аудиторией и стать частью этого фестиваля", — комментирует своё участие IVAN.

IVAN LIULENOV
IVAN LIULENOV. Фото: Open Air Fest.

"Сегодня имеет смысл" — это грандиозное Open Air Show Макса Барских в формате фестивального дня. Мероприятие объединит масштабное сольное шоу артиста, современную сценическую постановку и комфортное пространство под открытым небом, где гости смогут провести время до начала главного концерта.

На территории ВДНХ будут работать фудкорты, бары, фотозоны, зоны отдыха, развлекательные локации и мероприятия от партнеров. Зрители смогут прийти не только на выступление Макса Барских, но и провести целый день в атмосфере музыки, встреч и летнего досуга.

Организаторы также готовят новые анонсы о программе мероприятия, о которых будет объявлено в ближайшее время.

KLER станет специальной гостьей грандиозного Open Air Show Макса Барских «Сегодня имеет смысл»

Певица KLER присоединится к грандиозному Open Air Show Макса Барских "Сегодня имеет смысл", которое состоится 27 июня в Киеве на территории ВДНХ.

Артистка выйдет на сцену в качестве специальной гостьи вечера и исполнит одни из своих самых известных композиций — "Над облаками", "На виниле", "Звезда" и другие песни, которые стали популярными на стриминговых платформах и нашли отклик у слушателей.

співачка KLER
KLER. Фото: Open Air Fest.

"Сегодня имеет смысл" — это грандиозное Open Air Show Макса Барских в формате фестивального дня. Мероприятие объединит масштабное сольное шоу артиста, современную сценическую постановку и комфортное пространство под открытым небом, где гости смогут провести время до начала главного концерта.

На территории ВДНХ будут работать фудкорты, бары, фотозоны, зоны отдыха, развлекательные локации и мероприятия от партнеров. Зрители смогут прийти не только на выступление Макса Барских, но и провести целый день в атмосфере музыки, встреч и летнего досуга.

Организаторы также готовят новые анонсы о программе мероприятия, о которых будет объявлено в ближайшее время.

Билеты: https://max-barskih.com/

АККРЕДИТАЦИЯ: https://forms.gle/xvwG74a4ipTzzVwVA

Макс Барских KLER Open Air Fest
Марина Кисадели - Редактор
Автор:
Марина Кисадели
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