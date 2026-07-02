Citi Zēni, Aminata, Patrisha та інші: які латвійські артисти виступлять на сцені Laima Rendezvous Jūrmala 2026

Лайма Вайкуле. Фото: Laima Rendezvous Jūrmala

Поряд із світовими зірками однією з головних традицій фестивалю Лайми Вайкуле Laima Rendezvous Jūrmala залишається участь найкращих латвійських виконавців. Саме поєднання міжнародних зірок та провідних артистів національної сцени протягом багатьох років робить фестиваль унікальною музичною подією Балтії.

З 24 по 26 липня на сцені концертного залу "Дзінтарі" виступлять як визнані майстри латвійської естради, так і яскраві представники нового покоління, які формують сучасне звучання латвійської музики. Кожен із трьох фестивальних вечорів представить глядачам власну програму та унікальний склад латвійських артистів.

Лайма Вайкуле. Фото: Laima Rendezvous Jūrmala

Музичними амбасадорами та ведучими всіх трьох днів фестивалю, звісно, стануть головні джентльмени латвійської естради — Яніс Стібеліс (Jānis Stībelis) та Нормундс Рутуліс (Normunds Rutulis). Вони не тільки порадують глядачів несподіваними дуетами з колегами по сцені, а й додадуть кожному вечору свого фірмового шарму, тонкого гумору та бездоганного конферансу.

Інтарс Бусуліс (Intars Busulis) — артист, якого латвійській публіці не потрібно представляти. Один із найулюбленіших виконавців країни, чия сценічна енергетика давно стала його візитною карткою. Кожен його вихід на сцену — це потужний емоційний заряд, живий контакт із глядачем і справжнє музичне шоу, в якому органічно поєднуються віртуозний вокал, імпровізація та справжня щирість.

Aminata — одна з найяскравіших артисток латвійської музики останнього десятиліття, фіналістка "Євробачення-2015" з піснею Love Injected, яка принесла Латвії найкращий результат на конкурсі з часів 2005 року. У 2025 році співачка випустила альбом "Liela meitene", який відкрив нову сторінку її творчості. Напередодні свого великого сольного концерту в концертному залі Palladium Аміната представить на фестивалі спеціальну програму, в якій прозвучать як її найвідоміші композиції, так і нові пісні.

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Citi Zēni — можливо, найсамобутніший гурт нової латвійської сцени. Поєднавши поп, фанк, нео-соул і реп, музиканти стрімко стали справжнім музичним феноменом. Після участі в "Євробаченні-2022" з піснею Eat Your Salad колектив продовжив впевнено зміцнювати свої позиції, а альбом Cits līmenis і нові сингли лише підтвердили статус гурту як одного з найпопулярніших музичних проєктів країни.

Дінара Рудане (Dināra Rudāne) — володарка одного з найпотужніших та емоційно насичених голосів Латвії. Її вокальний діапазон дозволяє однаково переконливо звучати в джазі, рок-музиці, поп-музиці та академічному репертуарі. Останніми роками співачка презентує масштабні концертні програми, присвячені легендарним світовим виконавицям, зокрема Вітні Г’юстон, незмінно підкорюючи публіку силою голосу, артистизмом та емоційною глибиною виконання.

Patrisha — одна з найяскравіших артисток сучасної латвійської сцени та перша латвійська виконавиця, яка підписала міжнародний контракт з Universal Music. Наприкінці 2025 року співачка презентувала довгоочікуваний дебютний альбом Periodi, композиції з якого продовжують активно звучати в ефірі латвійських радіостанцій.

Маркус Ріва (Markus Riva) — артист із яскравою харизмою та бездоганним відчуттям сцени, ім’я якого знову опинилося в центрі уваги після торішньої перемоги в популярному телевізійному проєкті Koru kari разом із Talsu Baltais koris. На сцені Laima Rendezvous Jūrmala він представить нову концертну програму, зберігши ту саму енергетику, завдяки якій вже багато років залишається одним із найвпізнаваніших артистів латвійської поп-сцени.

JUSSENDO — джазова співачка, композиторка та авторка власних музичних проєктів. Її творчість поєднує джаз, соул і фанк, а кожен виступ вирізняється витонченою музикальністю, високою виконавською майстерністю та особливою атмосферою.

Laima Rendezvous Jūrmala відбудеться з 24 по 26 липня в концертному залі "Дзінтарі". Партнери фестивалю: Юрмальська міська дума, BMW Latvija, Inchcape Motors Latvia, Dzintars, LIDO, VENDEN. Квитки можна придбати на сайті laimafestival.lv. VIP-бронювання та додаткова інформація: +371 26645333.

До зустрічі в "Дзінтарі" — на найочікуванішій музичній події цього літа!