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Главная Шоу-бизнес Какие латвийские артисты выступят на сцене Laima Rendezvous Jūrmala 2026

Какие латвийские артисты выступят на сцене Laima Rendezvous Jūrmala 2026

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Дата публикации 2 июля 2026 17:54
Citi Zēni, Aminata, Patrisha и другие: какие латвийские артисты выступят на сцене Laima Rendezvous Jūrmala 2026
Лайма Вайкуле. Фото: Laima Rendezvous Jūrmala

Наряду с мировыми звёздами одной из главных традиций фестиваля Лаймы Вайкуле Laima Rendezvous Jūrmala остаётся участие лучших латвийских исполнителей. Именно сочетание международных имён и ведущих артистов национальной сцены на протяжении многих лет делает фестиваль уникальным музыкальным событием Балтии.

С 24 по 26 июля на сцене концертного зала "Дзинтари" выступят как признанные мастера латвийской эстрады, так и яркие представители нового поколения, формирующие современное звучание латвийской музыки. Каждый из трёх фестивальных вечеров представит зрителям собственную программу и уникальный состав латвийских артистов.

Лайма Вайкуле
Лайма Вайкуле. Фото: Laima Rendezvous Jūrmala

Музыкальными амбассадорами и ведущими всех трёх дней фестиваля, конечно, станут главные джентльмены латвийской эстрады — Янис Стибелис (Jānis Stībelis) и Нормундс Рутулис (Normunds Rutulis). Они не только порадуют зрителей неожиданными дуэтами с коллегами по сцене, но и добавят каждому вечеру своего фирменного шарма, тонкого юмора и безупречного конферанса.

Интарс Бусулис (Intars Busulis) — артист, которого латвийской публике представлять не нужно. Один из самых любимых исполнителей страны, чья сценическая энергетика давно стала его визитной карточкой. Каждый его выход на сцену - это мощный эмоциональный заряд, живой контакт со зрителем и настоящее музыкальное шоу, в котором органично сочетаются виртуозный вокал, импровизация и неподдельная искренность.

Aminata — одна из самых ярких артисток латвийской музыки последнего десятилетия, финалистка "Евровидения-2015" с песней Love Injected, которая принесла Латвии лучший результат на конкурсе со времён 2005 года. В 2025 году певица выпустила альбом Liela meitene, открывший новую страницу её творчества. Накануне своего большого сольного концерта в концертном зале Palladium Aminata представит на фестивале специальную программу, в которой прозвучат как её самые известные композиции, так и новые песни.

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Citi Zēni — возможно самая самобытная группа новой латвийской сцены. Соединив поп, фанк, нео-соул и рэп, музыканты стремительно стали настоящим музыкальным феноменом. После участия в "Евровидении-2022" с песней Eat Your Salad коллектив продолжил уверенно укреплять свои позиции, а альбом Cits līmenis и новые синглы лишь подтвердили статус группы как одного из самых востребованных музыкальных проектов страны.

Динара Рудане (Dināra Rudāne) — обладательница одного из самых мощных и эмоционально насыщенных голосов Латвии. Её вокальный диапазон позволяет одинаково убедительно звучать в джазе, роке, поп-музыке и академическом репертуаре. В последние годы певица представляет масштабные концертные программы, посвящённые легендарным мировым исполнительницам, в том числе Уитни Хьюстон, неизменно покоряя публику силой голоса, артистизмом и эмоциональной глубиной исполнения.

Patrisha — одна из самых ярких артисток современной латвийской сцены и первая латвийская исполнительница, подписавшая международный контракт с Universal Music. В конце 2025 года певица представила долгожданный дебютный альбом Periodi, композиции из которого продолжают активно звучать в эфире латвийских радиостанций.

Маркус Рива (Markus Riva) — артист с яркой харизмой и безупречным чувством сцены, чьё имя вновь оказалось в центре внимания после прошлогодней победы в популярном телевизионном проекте Koru kari вместе с Talsu Baltais koris. На сцене Laima Rendezvous Jūrmala он представит новую концертную программу, сохранив ту самую энергетику, благодаря которой уже много лет остаётся одним из самых узнаваемых артистов латвийской поп-сцены.

JUSSENDO — джазовая певица, композитор и автор собственных музыкальных проектов. Её творчество объединяет джаз, соул и фанк, а каждое выступление отличается тонкой музыкальностью, высоким исполнительским мастерством и особой атмосферой.

Laima Rendezvous Jūrmala пройдёт с 24 по 26 июля в концертном зале "Дзинтари". Партнёры фестиваля: Юрмальская городская дума, BMW Latvija, Inchcape Motors Latvia, Dzintars, LIDO, VENDEN. Билеты доступны на сайте laimafestival.lv. VIP-бронирование и дополнительная информация: +371 26645333.

До встречи в "Дзинтари" — на самом ожидаемом музыкальном событии этого лета!

шоу-бизнес Лайма Вайкуле фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале
Марина Кисадели - Редактор
Автор:
Марина Кисадели
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