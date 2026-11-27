Вінілова платівка. Фото: surma.media

Перший тираж перевиданого у 2025 році вінілу Назарія Яремчука розійшовся за лічені місяці, перевершивши очікування команди проєкту. На численні прохання меломанів до 75-річчя від дня народження співака випустили додатковий тираж.

Платівка "Незрівнянний світ краси" вперше побачила світ у 1980 році на студії "Мелодія". До неї увійшли дев’ять пісень, записаних за участі ВІА "Музики" та струнної групи Київського камерного оркестру. У них поєдналися фанк, соул та оркестровий фолк-поп.

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Вінілова платівка. Фото: surma.media

Оригінальний вініл сьогодні майже неможливо знайти. Саме тому торік Марія Яремчук ініціювала його перевидання в межах проєкту Re:Yaremchuk, покликаного популяризувати українську музичну спадщину серед нових поколінь слухачів.

Свою назву платівка отримала на честь однойменної пісні, написаної ще у 1969 році. Вона здобула широку популярність після виходу телевізійного фільму "Червона рута" та стала одним із символів української естради того часу.

Цьогорічне видання вийшло на напівпрозорому золотисто-жовтому вінілі в розворотному конверті.

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Обкладинку для перевидання створив український художник Даніель Скрипник – автор робіт для The Weeknd, Брітні Спірс, Imagine Dragons та Біллі Айліш. Він переосмислив оригінальну обкладинку, який переніс її образи у власний фантазійний світ. У центрі його ілюстрації – карпатський ліс, населений химерними персонажами й образами, навіяними народною творчістю. Продюсеркою видання стала Марія Яремчук.

Платівка "Незрівнянний світ краси" вже доступна на Vinyla: https://surma.media/music/nazarij-jaremchuk-nezrivnianyi-svit-krasy-lp