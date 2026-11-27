Виниловая пластинка. Фото: surma.media

Первый тираж переизданной в 2025 году виниловой пластинки Назария Яремчука разошелся за считанные месяцы, превзойдя ожидания команды проекта. По многочисленным просьбам меломанов к 75-летию со дня рождения певца был выпущен дополнительный тираж.

Пластинка "Несравненный мир красоты" впервые увидела свет в 1980 году на студии "Мелодия". В неё вошли девять песен, записанных при участии ВИА "Музыки" и струнной группы Киевского камерного оркестра. В них соединились фанк, соул и оркестровый фолк-поп.

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Виниловая пластинка. Фото: surma.media

Оригинальный винил сегодня практически невозможно найти. Именно поэтому в прошлом году Мария Яремчук инициировала его переиздание в рамках проекта Re:Yaremchuk, призванного популяризировать украинское музыкальное наследие среди новых поколений слушателей.

Своё название пластинка получила в честь одноимённой песни, написанной ещё в 1969 году. Она обрела широкую популярность после выхода телевизионного фильма "Червона рута" и стала одним из символов украинской эстрады того времени.

Нынешнее издание вышло на полупрозрачном золотисто-желтом виниле в разворачивающемся конверте.

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Обложку для переиздания создал украинский художник Даниэль Скрипник — автор работ для The Weeknd, Бритни Спирс, Imagine Dragons и Билли Айлиш. Он переосмыслил оригинальную обложку, перенеся её образы в свой собственный фантазийный мир. В центре его иллюстрации — карпатский лес, населённый причудливыми персонажами и образами, навеянными народным творчеством. Продюсером издания стала Мария Яремчук.

Пластинка "Несравненный мир красоты" уже доступна на Vinyla: https://surma.media/music/nazarij-jaremchuk-nezrivnianyi-svit-krasy-lp