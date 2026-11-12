Співачка DOROFEEVA. Фото: DOROFEEVA

У новій пісні "Червоні прапорці" DOROFEEVA пропонує по-новому подивитися на ярлики, які ми звикли навішувати одне на одного й на самих себе. Ми часто називаємо когось red flag, коли ця людина не відповідає нашим очікуванням. Але й самі можемо ставати "червоним прапорцем" для когось іншого. Адже в кожного з нас є слабкості, суперечності, бажання та риси, які ми часто намагаємося приховати від себе й інших або просто ігноруємо.

"Мене манить туди, де червоні прапорці" — це про те, щоб самостійно вирішувати, що означають для тебе власні red flags. Щоб замість того, щоб намагатися звільнитися від своїх "червоних прапорців", ми вчилися приймати їх у собі та не дозволяли чужим ярликам впливати на нас", — DOROFEEVA.

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Кадр з кліпу. Фото: DOROFEEVA

Пісню DOROFEEVA написала разом зі співавторами Михайлом Кацуріним і Іваном Клименком. А музичне відео зняв режисер Руслан Махов.

У ньому героїня опиняється серед власних red flags: усе починається з одного "червоного прапорця", але поступово вона заповнює ними весь простір, перетворюючи його на цілий світ зі слабкостей, спокус і помилок. Намагаючись звільнитися від них, героїня поступово усвідомлює, що кожен прапорець — результат її власного вибору. І єдине, що залишається, — прийняти їх як частину себе.

"Я хотів, щоб Надя виглядала трохи неземною, навіть футуристичною. Вона ніби існує у власній реальності, де все навколо є відображенням її внутрішнього стану. І попри цю футуристичну оболонку, її історія дуже людська: про слабкості, спокуси та помилки, які ми іноді повторюємо, навіть коли прекрасно це розуміємо" — Руслан Махов.

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