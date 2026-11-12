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Головна Шоу-бізнес "Червоні прапорці" DOROFEEVA: у новому релізі артистка зізнається у власних red flags

"Червоні прапорці" DOROFEEVA: у новому релізі артистка зізнається у власних red flags

Ua ru
12 листопада 2026 11:50
DOROFEEVA представила нову пісню Червоні прапорці: про власні red flags і прийняття себе Фото: DOROFEEVA
Співачка DOROFEEVA. Фото: DOROFEEVA

У новій пісні "Червоні прапорці" DOROFEEVA пропонує по-новому подивитися на ярлики, які ми звикли навішувати одне на одного й на самих себе. Ми часто називаємо когось red flag, коли ця людина не відповідає нашим очікуванням. Але й самі можемо ставати "червоним прапорцем" для когось іншого. Адже в кожного з нас є слабкості, суперечності, бажання та риси, які ми часто намагаємося приховати від себе й інших або просто ігноруємо. 

"Мене манить туди, де червоні прапорці"  це про те, щоб самостійно вирішувати, що означають для тебе власні red flags. Щоб замість того, щоб намагатися звільнитися від своїх "червоних прапорців", ми вчилися приймати їх у собі та не дозволяли чужим ярликам впливати на нас", — DOROFEEVA.

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співачка DOROFEEVA
Кадр з кліпу. Фото: DOROFEEVA

Пісню DOROFEEVA написала разом зі співавторами Михайлом Кацуріним і Іваном Клименком. А музичне відео зняв режисер Руслан Махов. 

У ньому героїня опиняється серед власних red flags: усе починається з одного "червоного прапорця", але поступово вона заповнює ними весь простір, перетворюючи його на цілий світ зі слабкостей, спокус і помилок. Намагаючись звільнитися від них, героїня поступово усвідомлює, що кожен прапорець — результат її власного вибору. І єдине, що залишається, — прийняти їх як частину себе. 

"Я хотів, щоб Надя виглядала трохи неземною, навіть футуристичною. Вона ніби існує у власній реальності, де все навколо є відображенням її внутрішнього стану. І попри цю футуристичну оболонку, її історія дуже людська: про слабкості, спокуси та помилки, які ми іноді повторюємо, навіть коли прекрасно це розуміємо" — Руслан Махов.

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Для створення цього світу на знімальному майданчику використали 60 червоних прапорців, які стали частиною візуальної драматургії кліпу. 

Надя Дорофєєва шоу-бізнес співачка Прем'єра
Марина Кісаделі - Редактор
Автор:
Марина Кісаделі

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