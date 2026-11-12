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Главная Шоу-бизнес "Красные флажки" DOROFEEVA: в новом релизе артистка признаётся в своих red flags

"Красные флажки" DOROFEEVA: в новом релизе артистка признаётся в своих red flags

Ua ru
12 ноября 2026 11:50
DOROFEEVA представила новую песню Красные флажки: о своих red flags и принятии себя Фото: DOROFEEVA
Певица DOROFEEVA. Фото: DOROFEEVA

В новой песне "Красные флажки" DOROFEEVA предлагает по-новому взглянуть на ярлыки, которые мы привыкли навешивать друг на друга и на самих себя. Мы часто называем кого-то red flag, когда этот человек не соответствует нашим ожиданиям. Но и сами можем становиться "красным флажком" для кого-то другого. Ведь у каждого из нас есть слабости, противоречия, желания и черты, которые мы часто пытаемся скрыть от себя и других или просто игнорируем.

"Меня манит туда, где красные флажки" — это о том, чтобы самостоятельно решать, что означают для тебя твои собственные «красные флажки». Чтобы вместо того, чтобы пытаться избавиться от своих "красных флажков", мы учились принимать их в себе и не позволяли чужим ярлыкам влиять на нас", — DOROFEEVA.

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співачка DOROFEEVA
Кадр из клипа. Фото: DOROFEEVA

Песню DOROFEEVA написала вместе с соавторами Михаилом Кацуриным и Иваном Клименко. А музыкальное видео снял режиссёр Руслан Махов.

В нём героиня оказывается среди собственных red flags: всё начинается с одного «красного флажка», но постепенно она заполняет ими всё пространство, превращая его в целый мир из слабостей, соблазнов и ошибок. Пытаясь избавиться от них, героиня постепенно осознает, что каждый флажок — результат её собственного выбора. И единственное, что остаётся, — принять их как часть себя.

"Я хотел, чтобы Надя выглядела немного неземной, даже футуристичной. Она как будто существует в своей собственной реальности, где всё вокруг является отражением её внутреннего состояния. И несмотря на эту футуристическую оболочку, её история очень человеческая: о слабостях, искушениях и ошибках, которые мы иногда повторяем, даже когда прекрасно это понимаем", — Руслан Махов.

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Для создания этого мира на съемочной площадке использовали 60 красных флажков, которые стали частью визуальной драматургии клипа.

Надя Дорофеева шоу-бизнес певица Премьера
Марина Кисадели - Редактор
Автор:
Марина Кисадели

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