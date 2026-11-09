Наталка Денисенко. Фото: з вистави

У Києві 8 листопада акторка Наталка Денисенко презентувала свою нову моновиставу "Про що мовчить жінка?". Прем’єрний показ зібрав повний зал глядачів, які прийшли розділити з акторкою цю особисту та відверту історію.

В основу вистави лягла поезія сучасних українських авторів, музика, пластика й відеопроєкції. За звичним жіночим "у мене все добре" Наталка підняла теми, які зазвичай залишаються поза увагою: материнство, досвід війни, насильство, дитинство, підліткові страхи та гіркоту втрат — все те, з чим протягом життя перетинається чи не кожна жінка. Втім, історія резонує і з чоловічою аудиторією, відкриваючи можливість глибше зрозуміти внутрішній світ своїх партнерок, матерів чи доньок.

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Наталка Денисенко. Фото: з вистави

Привітати Наталку з прем’єрою та підтримати її на сцені прийшли друзі й колеги: Олексій Комаровський, Саша Норова, Раміна Есхакзай, Анна Саліванчук, Оксана Гутцайт, Олександр й Інна Педан та інші.

"Я безмежно вдячна кожному, хто розділив зі мною цей вечір! Це був неймовірно теплий, чуттєвий і дуже важливий для мене момент. Для мене ця вистава — можливість поговорити про те, про що ми часто мовчимо: про справжні почуття, страхи, любов і бажання бути почутими. Хочеться, щоб кожен глядач знайшов у цій історії щось своє", — поділилася Наталка Денисенко.

Наталка Денисенко. Фото: з вистави

Вистава також має важливу благодійну частину. Наталка доєдналася до ініціативи "Будь гучною" від ГО "Землячки". Мета збору — забезпечити 500 українських захисниць зимовою формою, пошитою з урахуванням жіночої анатомії. Підтримати військових можна, зробивши донат за посиланням або придбавши спеціальний благодійний мерч.

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Наталка Денисенко. Фото: з вистави

Вже цього тижня Наталка Денисенко вирушає з моновиставою у тур містами України:

11 листопада — Житомир

— Житомир 12 листопада — Рівне

— Рівне 13 листопада — Ужгород

— Ужгород 14 листопада — Львів

— Львів 15 листопада — Вінниця

— Вінниця 16 листопада — Хмельницький

— Хмельницький 19 листопада — Кропивницький

— Кропивницький 21 листопада — Чернігів

— Чернігів 26 листопада — Дніпро

Обирайте своє місто, купуйте квитки та приходьте розділити цю розмову. Бо проговорений біль стає силою, а розділена щирість — обіймами, які зараз потрібні кожному з нас.