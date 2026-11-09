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Головна Шоу-бізнес Без цензури про жіночий досвід: Наталка Денисенко презентувала моновиставу в Києві

Без цензури про жіночий досвід: Наталка Денисенко презентувала моновиставу в Києві

Ua ru
9 листопада 2026 14:35
Про материнство, біль війни та втрати: у Києві відбулася прем’єра моновистави Наталки Денисенко Про що мовчить жінка? Фото: з вистави
Наталка Денисенко. Фото: з вистави

У Києві 8 листопада акторка Наталка Денисенко презентувала свою нову моновиставу "Про що мовчить жінка?". Прем’єрний показ зібрав повний зал глядачів, які прийшли розділити з акторкою цю особисту та відверту історію.

В основу вистави лягла поезія сучасних українських авторів, музика, пластика й відеопроєкції. За звичним жіночим "у мене все добре" Наталка підняла теми, які зазвичай залишаються поза увагою: материнство, досвід війни, насильство, дитинство, підліткові страхи та гіркоту втрат — все те, з чим протягом життя перетинається чи не кожна жінка. Втім, історія резонує і з чоловічою аудиторією, відкриваючи можливість глибше зрозуміти внутрішній світ своїх партнерок, матерів чи доньок.

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Наталка Денисенко
Наталка Денисенко. Фото: з вистави

Привітати Наталку з прем’єрою та підтримати її на сцені прийшли друзі й колеги: Олексій Комаровський, Саша Норова, Раміна Есхакзай, Анна Саліванчук, Оксана Гутцайт, Олександр й Інна Педан та інші.

"Я безмежно вдячна кожному, хто розділив зі мною цей вечір! Це був неймовірно теплий, чуттєвий і дуже важливий для мене момент. Для мене ця вистава — можливість поговорити про те, про що ми часто мовчимо: про справжні почуття, страхи, любов і бажання бути почутими. Хочеться, щоб кожен глядач знайшов у цій історії щось своє", — поділилася Наталка Денисенко.

Наталка Денисенко вистава
Наталка Денисенко. Фото: з вистави

Вистава також має важливу благодійну частину. Наталка доєдналася до ініціативи "Будь гучною" від ГО "Землячки". Мета збору — забезпечити 500 українських захисниць зимовою формою, пошитою з урахуванням жіночої анатомії. Підтримати військових можна, зробивши донат за посиланням або придбавши спеціальний благодійний мерч.

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Наталка Денисенко вистава
Наталка Денисенко. Фото: з вистави

Вже цього тижня Наталка Денисенко вирушає з моновиставою у тур містами України:

  • 11 листопада — Житомир 
  • 12 листопада — Рівне 
  • 13 листопада — Ужгород 
  • 14 листопада — Львів 
  • 15 листопада — Вінниця
  • 16 листопада — Хмельницький
  • 19 листопада — Кропивницький
  • 21 листопада — Чернігів
  • 26 листопада — Дніпро

Обирайте своє місто, купуйте квитки та приходьте розділити цю розмову. Бо проговорений біль стає силою, а розділена щирість — обіймами, які зараз потрібні кожному з нас.

театр шоу-бізнес Наталка Денисенко вистава
Марина Кісаделі - Редактор
Автор:
Марина Кісаделі

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